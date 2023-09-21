Финские операторы связи отказались от смартфонов Xiaomi из-за работы компании в россии

Тройка крупных сотовых операторов Финляндии, Telia, DNA и Elisa останавливают продажи смартфонов Xiaomi в ответ на присутствие бренда в россии после начала войны в Украине.

Однако большие розничные сети Gigantti и Verkkokauppa заявили, что поскольку ЕС не запрещает Xiaomi, они продолжат продавать ее смартфоны.

Недовольство деятельностью Xiaomi заставило Telia отказаться от сотрудничества с производителем телефонов и не продавать новые устройства – будут реализоваться только оставшиеся в наличии.

В магазинах DNA больше нет смартфонов Xiaomi, оператор подтвердил свою позицию по бренду. Генеральный директор DNA Сами Аавикко говорит, что компания не удовлетворена тем, как Xiaomi ведет себя по отношению к россии, и не планирует пополнять запасы, когда текущие устройства будут распроданы.

Elisa применила более мягкий подход и сузит ассортимент смартфонов Xiaomi, говорит директор отдела потребительских устройств оператора Олли-Пекка Нокконен.

Розничная сеть Veikon Kone была первой, кто прекратил продажи телефонов Xiaomi, но позже отменила свое решение после того, как конкуренты отказались последовать этому примеру. Однако компания тоже не планирует добавлять новые модели в свой каталог.

Финляндия испытала похожее вторжение россии в 1939 году. Согласно прошлогоднему опросу, 76% населения Финляндии негативно относится к россии, а более 90% считает, что россия является угрозой миру во всем мире.

Источник: GSMArena