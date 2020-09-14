Galaxy S20 Fan Edition — удешевленная версия флагмана Samsung — дебютирует 23 сентября

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Samsung разослала приглашения на следующий крупный ивент серии UNPACKED, которые южнокорейский производитель проводит для анонса важных новинок линейки Galaxy. Шоу пройдет 23 сентября, старт — в 17:00 по Киеву.

И хотя прямо об этом в приглашении не говорится, слоган Galaxy Unpacked for Every Fan не оставляет никаких сомнений, что центральное место отведено Galaxy S20 Fan Edition — удешевленной версии флагмана, фигурировавшей в череде утечек последнего времени.

Буквально неделю назад Android Community опубликовал качественные рендеры и подробности о характеристиках Galaxy S20 Fan Edition, после чего новинка успела показаться на локальном филиппинском сайте Samsung.

Предварительные характеристики Galaxy S20 Fan Edition

Процессор: Snapdragon 865 и 4G версия на Exynos 990 для рынков, где 5G пока не запустили (скорее всего, в Украину будет поставляться именно эта версия).

Экран: плоский Super AMOLED диагональю 6,5 дюйма с разрешением FHD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц, стекло Gorilla Glass 3

Память: 6 ГБ ОЗУ + 128/256 ГБ флэш-памяти (есть слот microSD, но не отдельный, а совмещенный со вторым Nano-SIM).

Основная камера: из трех модулей — основная 12 Мп (ширик, F/1,8, 26 мм; 1/1.76″, 1,8 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS), 8 Мп (телевик, F/2.0, 73 мм, 1/4.5″, 1,0 мкм, PDAF, OIS, 3-кратный оптический зум) и 12 Мп (ультраширик, F/2,2, 123˚, 1/3.0″, 1,12 мкм).

Фронтальная камера: одинарный модуль разрешением 32 Мп (F/2,0, 26 мм, 1/2.74″, 0,8 мкм, AF), врезанная в небольшое отверстие по центру экрана.

Батарея: 4000 мА•ч, поддержка быстрой зарядки 15 Вт и обратной зарядки совместимых гаджетов мощностью до 5 Вт.

Другие особенности: стереодинамики, разъем 3,5 мм, поддержка звука в формате 32-бит/384 кГц, защита от пыли и воды по стандарту IP68.

ОС: Android 10 + One UI 2.5.

Габариты и масса: 159,8×74,5×8,4 мм и 190 г.

Интересно, что Samsung решила назвать более доступную версию флагмана Galaxy S20 Fan Edition, хотя ранее в этом году производитель выпускал Lite-версии флагманов прошлого поколения Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite, а приставка Fan Edition использовалась для возрождения проблемного Galaxy Note 7. Возможно, нежелание Samsung использовать приставку Lite обусловлено позиционированием, ведь грядущая новинка унаследовала все основные характеристики базового Galaxy S20.

О ценах Galaxy S20 Fan Edition, увы, подробностей пока нет.

Источник: The Verge