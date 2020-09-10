Смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition засветился на сайте Samsung Philippines
Как мы знаем, компания Samsung работает над созданием более доступной модификации флагманского смартфона Galaxy S20 Fan Edition. Судя по всему, официальная презентация этого устройства состоится уже в скором времени. Страница с Galaxy S20 Fan Edition listed уже появилась на сайте Samsung Philippines, но позже была удалена. Её содержимое сохранилось в кэше Google.
Судя по описанию на странице сайта, смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition будет доступен в двух вариантах цветового исполнения корпуса, хотя ранее утечки утверждали о шести различных цветах. Возможно, доступные цветовые решения будут варьироваться в зависимости от региона продаж. Также сообщается о поддержке двух SIM-карт и наличии 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Это соответствует базовой модели с 6 ГБ оперативной памяти.
Вероятно, Samsung будет предлагать смартфон Galaxy S20 Fan Edition в виде модификаций с поддержкой связи 4G и 5G. Версия с поддержкой 4G будет использовать процессор Exynos 990, в то время как 5G-модификация основана на чипсете Snapdragon 865. Устройство также содержит 6,5-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 3. В сквозном отверстии дисплея распложена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. На задней панели расположена тройная камера. Она включает 12-мегапиксельный основной модуль, дополненный оптической системой стабилизации изображения, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 8-мегапиксельный телефото модуль. Ёмкость батареи составляет 4500 мАч. Устройство получит поддержку технологии быстрой зарядки.
Как ожидается, рекомендованная розничная цена смартфона Samsung Galaxy S20 Fan Edition составит около $750.
Источник: neowin