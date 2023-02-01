Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, ноутбук Galaxy Book3 Ultra и обновленные Book3 Pro | Pro 360. Що показала Samsung на Unpacked

Вечером 1 февраля Samsung проводит в Сан-Франциско крупную презентацию Galaxy Unpacked 2023, посвященную анонсу новых устройств Galaxy. Это будет первая «живая» презентация Galaxy Unpacked за три года — с начала пандемии они проводились полностью онлайн в форме предварительно записанного доклада.

Шоу началось в 20:00 по киевскому времени — желающие могут следить за анонсами в реальном времени (окна трансляций на английском и украинском в YouTube ниже). Мы будем следить за анонсами в прямом эфире и стараться максимально быстро освещать все, что будет происходить на сцене выставочного центра SF Masonic Auditorium, в нашей в текстовой трансляции.

Партнер трансляции презентации Samsung на ITC.ua — COMFY.



Будь первым! Предзаказывай новинки Samsung на Comfy.ua и получай выгоду до 6000 гривен при покупке новых смартфонов S-серии или при обмене старого смартфона.

Партнер трансляции презентации Samsung на ITC.ua — COMFY.