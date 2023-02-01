Samsung представила Galaxy Book3 Pro, 360 та Pro 360 — ультратонкі ноутбуки з Dynamic AMOLED 2X Display та Intel Core 13-го покоління

Компанія Samsung анонсувала лінійку ноутбуків Galaxy Book3. Новинки зовні схожі на своїх попередників з покоління Book2. Основні відмінності – процесори Intel Core 13-го покоління та новий дисплей. Ноутбуки схожі й між собою, їх легко переплутати.

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Екран, який Samsung називає Dynamic AMOLED 2X Display, вже використовується у смартфонах Galaxy. Позначення 2X вказує на частоту оновлення 120 Гц. Панель отримала роздільну здатність 2880×1800 пікселів і співвідношення сторін 16:10. Дисплей більший від екранів Galaxy Book2 зі співвідношенням сторін 16:9. Природні переваги AMOLED – яскраві кольори, широкі кути огляду, малий час відгуку та глибокий чорний.

1 лютого представлені класичні ноутбуки Galaxy Book3 Pro з діагоналлю екрана 14 та 16 дюймів, а також 16-дюймовий трансформер Galaxy Book3 Pro 360.

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Також в офіційному магазині Samsung з’явився ноутбук-трансформер. Galaxy Book3 360, про який на сьогоднішній презентації не йшлося та який виявив автор цієї новини. Його основна відмінність – екран з роздільною здатністю Full HD та діагоналлю 13,3″ або 15,6″, а також лише два динаміки для відтворення звуку.

Попередні Galaxy Book вважалися одними з найкращих ультрапортативних ноутбуків. Вони легкі та, як і слід очікувати від пристроїв Samsung, мають дуже гарні екрани. Нові екрани з більшою роздільною здатністю та більшою частотою оновлення сприятимуть кращому сприйняттю мультимедіа, працездатність процесорів Intel 13 покоління покажуть майбутні тести.

Ноутбуки поставляються у графітовому та бежевому кольорах. Samsung Galaxy Book3 Pro коштуватиме від $1449,99, модель Book3 360 Pro – від $1699,99, Book3 360 – від $1299,99. Вони вже доступні для попереднього замовлення, прямий продаж розпочнеться 17 лютого.

Детальні офіційні специфікації ноутбуків Samsung – в таблиці:

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