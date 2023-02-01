Samsung Galaxy Book3 Ultra як відповідь Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLED

Samsung анонсувала Galaxy Book3 Ultra, 16-дюймовий професійний ноутбук зі 120 Гц AMOLED-екраном, процесором Core i7 або i9 13-го покоління та графічним процесором RTX 4050 або 4070.

Як і в інших представників лінійки Galaxy Book3, великою перевагою цієї робочої станції буде її екран. Дисплей AMOLED з роздільною здатністю 2880×1800, частотою оновлення 120 Гц та співвідношенням сторін 16:10, за свідченням The Verge, не вимагає включення повної яскравості (400 ниток) навіть у світлій кімнаті.

Максимальна комплектація, з процесором Core i9-13900H та відеокартою RTX 4070 забезпечить виконання будь-яких робочих чи розважальних потреб – ноутбук є чи не найпотужнішим у своєму класі. Samsung заявлено автономну роботу Galaxy Book3 Ultra протягом 17,5 годин.

Ноутбук Galaxy Book3 Ultra можна назвати першою сучасною моделлю Samsung, що дійсно орієнтована на заможних професійних користувачів, тобто на основну аудиторію MacBook Pro від Apple. Він коштує від $2199,99. Дата початку продажів Book3 Ultra поки не оголошена.

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