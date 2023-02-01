Новини

Samsung Galaxy Book3 Ultra як відповідь Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLED

Samsung Galaxy Book3 Ultra як відповідь Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLED

Samsung анонсувала Galaxy Book3 Ultra, 16-дюймовий професійний ноутбук зі 120 Гц AMOLED-екраном, процесором Core i7 або i9 13-го покоління та графічним процесором RTX 4050 або 4070.

Допомагаємо

Unrecognizable

Допомагаємо бійцям на Луганському напрямку - збираємо кошти на автівку
Спонсор матеріалу?
Samsung Galaxy Book3 Ultra як відповідь Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLED
Samsung Galaxy Book3 Ultra як відповідь Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLED

Як і в інших представників лінійки Galaxy Book3, великою перевагою цієї робочої станції буде її екран. Дисплей AMOLED з роздільною здатністю 2880×1800, частотою оновлення 120 Гц та співвідношенням сторін 16:10, за свідченням The Verge, не вимагає включення повної яскравості (400 ниток) навіть у світлій кімнаті.

1111

Максимальна комплектація, з процесором Core i9-13900H та відеокартою RTX 4070 забезпечить виконання будь-яких робочих чи розважальних потреб – ноутбук є чи не найпотужнішим у своєму класі. Samsung заявлено автономну роботу Galaxy Book3 Ultra протягом 17,5 годин.

Samsung Galaxy Book3 Ultra

Ноутбук Galaxy Book3 Ultra можна назвати першою сучасною моделлю Samsung, що дійсно орієнтована на заможних професійних користувачів, тобто на основну аудиторію MacBook Pro від Apple. Він коштує від $2199,99. Дата початку продажів Book3 Ultra поки не оголошена.

Samsung Galaxy Book3 Ultra як відповідь Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLEDSamsung Galaxy Book3 Ultra як відповідь Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLEDSamsung Galaxy Book3 Ultra як відповідь Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLED

 

Будь першим! Передзамовляй новинки Samsung на Comfy.ua та отримуй вигоду до 6000 гривень при покупці нових смартфонів S-серії або при обміні старого смартфону.

Спонсор матеріалу?
Samsung Galaxy Book3 Ultra як відповідь Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLED
Samsung Galaxy Book3 Ultra як відповідь Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLED

Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати