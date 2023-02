Анонсовані смартфони Samsung Galaxy S23 та Galaxy S23 Plus: Snapdragon 8 Gen 2, +200 мАгод до батареї та покращена селфі-камера

Разом з топовим смартфоном Galaxy S23 Ultra компанія Samsung представила і доступніші моделі Galaxy S23 та Galaxy S23 Plus. Вони отримали кілька покращень порівняно з попередниками.

Дисплеї новинок не змінилися щодо розмірів порівняно з торішніми версіями. Galaxy S23 має 6,1-дюймовий екран, а Galaxy S23 Plus – 6,6-дюймовий. В обох випадках застосовуються OLED-панелі з роздільною здатністю 1080p та частотою оновлення до 120 Гц. Разом з тим, максимальна яскравість зображення збільшена з 1300 ніт до 1750 ніт, а відображення тонів покращилося, адаптуючись до умов освітлення.

Пристрої отримали найновіший процесор Snapdragon 8 Gen 2, який має покращити продуктивність та енергоефективність у порівнянні з торішніми моделями. Випарні камери в телефонах збільшені вдвічі, що має позитивно позначитися на продуктивності та стабільності. Ще в новинках використовуються батареї зі збільшеною на 200 мАгод місткістю: 3900 мАгод у Galaxy S23 та 4700 мАг у Galaxy S23 Plus.

Основні камери не зазнали змін. Як і минулого року, пристрої містять потрійні камери, які включають головний 50-мегапіксельний модуль з оптичною стабілізацією зображення, 12-мегапіксельний надширококутний модуль та 10-мегапіксельний модуль із 3-кратним оптичним збільшенням. Але завдяки новому процесору обробки зображень у SoC Snapdragon 8 Gen 2 камери мають забезпечити покращену якість знімання. Цього року у смартфонах серії Galaxy S23 з’явилася нова селфі-камера. Вона включає 12-мегапіксельний сенсор з автофокусом, який тепер знімає HDR-відео зі швидкістю 60 кадрів на секунду.

Деякі зміни помітні у дизайні. Смартфони втратили виступ в області камер. А для захисту від ударів та подряпин тепер використовується скло Gorilla Glass Victus 2. Варіанти колірного оформлення корпусу для S23 та S23 Plus – ті ж лавандовий, зелений, кремовий та чорний, що й для S23 Ultra.

Смартфони Samsung Galaxy S23 та Galaxy S23 Plus вже доступні для попереднього замовлення з сьогодення. Як і торік, ціна Galaxy S23 починається з позначки $799 за конфігурацію із 8/128 ГБ пам’яті. Версію Galaxy S23 Plus можна купити за ціною $999 за конфігурацію з тими ж 8 ГБ оперативної пам’яті та сховищем місткістю 256 ГБ (удвічі більше, ніж у S22 Plus). Українські ціни починаються з 39999 та 47999 грн, відповідно. Продаж стартує з 17 лютого.

