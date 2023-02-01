Анонс Samsung Galaxy S23 Ultra отримав SoC Snapdragon 8 Gen 2, камеру на 200 Мп та ціну від $1200 (58 тис. грн в Україні)

Компанія Samsung представила свій найбільш просунутий смартфон флагманської серії Galaxy S23 – Samsung Galaxy S23 Ultra. Новинку можна назвати доопрацьованою версією Galaxy S22 Ultra, оскільки нововведень у пристрої не так вже й багато. Однак, це топове рішення в лінійці Samsung з передовими характеристиками.

Мабуть, одним із найістотніших нововведень при зміні поколінь є перехід від 108-мегапіксельної основної камери до 200-мегапіксельної. Камера здатна працювати в режимах 200 Мп, 50 Мп або 12 Мп. Останній дозволяє об’єднувати 16 сусідніх пікселів в один для захоплення більшої кількості світла під час знімання в умовах слабкого освітлення. Разом з тим, покращено роботу оптичної системи стабілізації зображення. Тепер вона здатна компенсувати тремтіння об’єктива до 3 градусів проти 1,5 градуса у попередньому поколінні.

Інші три задні камери не зазнали істотних змін. Користувачам пропонуються 12-мегапіксельна надширококутна камера, а також 10-мегапіксельні модулі з 3- та 10-кратним оптичним збільшенням. А ось роздільна здатність фронтальної камери зменшився і тепер становить 12 Мп проти 40 Мп у S22 Ultra.

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Характеристики дисплея Samsung Galaxy S23 Ultra також залишилися переважно незмінними. Пристрій оснащений 6,8-дюймовим дисплеєм OLED з роздільною здатністю 1440p і частотою оновлення 120 Гц. Зміни в основному зачіпають матеріали та алгоритми роботи дисплея. Samsung заявляє про більш енергоефективні матеріали та покращену адаптацію зображення до ширшого діапазону умов освітлення протягом дня. Як і раніше, підтримується використання стілуса S Pen.

Ще одна зміна в характеристиках Samsung Galaxy S23 Ultra – використання найбільш продуктивного процесора Snapdragon 8 Gen 2. Він має забезпечити приріст продуктивності та енергоефективності. Базова версія тепер включає сховище місткістю 256 ГБ – удвічі більше, ніж у версії попереднього покоління. Як і раніше, пропонуються версії з 8 чи 12 ГБ оперативної пам’яті. Батарея не змінилася і має місткість 5000 мАгод. Корпус забезпечує захист від пилу та вологи відповідно до стандарту IP68.

Ще однією малопомітною зміною є дизайн смартфона. Модель Galaxy S23 Ultra відрізняється від попередника менш закругленими бічними гранями та більш плоскими лицьовою та задньою панелями. Цього року пропонуються фантомно-чорний, лавандовий, зелений та кремовий варіанти кольорового виконання корпусу.

Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra вже доступний для попереднього замовлення за ціною від $1199,99 (ціна в Україні від 57 999 грн). Фактичний продаж розпочнеться 17 лютого.

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