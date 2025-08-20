Gamescom 2025: Europa Universalis 5, новая Resident Evil и другие анонсы первого дня

19 августа стартовало одно из самых масштабных игровых событий — Gamescom 2025. Нам удалось увидеть новые трейлеры от Silent Hill f к ряду DLC, а также другие десятки анонсов.

Среди тайтлов были как известные ААА-игры, так и небольшие RPG или шутеры. Поскольку анонсов первого дня очень много, мы выбрали десяток основных и популярных, а для остальных оформили список ниже. Некоторые из него мы исключили, если разработчики имели связь с нашими «соседями». Без лишних фраз и вступлений рассказываем, что же показали на Gamescom 2025.

Silent Hill f

Во время мероприятия мы увидели сюжетный трейлер Silent Hill f, где раскрыли важного персонажа — загадочного человека с белоснежными волосами. Он напрямую будет влиять на историю и вести школьницу Симидзу Хинако сквозь темный духовный мир. Но за ним скрывается нечто более жуткое. К тому же в конце трейлера показали другую Хинаку — ненастоящую, которая хочет убить нашу главную героиню.

Resident Evil Requiem

В геймплейном трейлере раскрыли либо начало игры, либо один из флешбеков. Журналистка Алисса Эшфкорт заходит в комнату своей дочери Грейс, которая завершает работать за ноутбуком. Их прерывает звонок неизвестного, во всем доме исчезает свет и мать заставляет нашу главную героиню бежать, потому что чувствует угрозу. Вскоре в коридоре появляется монстр с серой кожей и ножом, который убивает случайного вежливого мужчину. Видео завершается тем, что Грейс напугано кричит после того, как что-то случилось с ее матерью.

Главная загадка этого трейлера такова: как Алисса Эшфкорт может проводить время со своей взрослой дочерью, если она погибла в Resident Evil Requiem в отеле «Ренвуд», где начнется девятая часть игры? Она выжила? Это галлюцинации Грейс? Клон? Сон? Пока неизвестно, но точно третьим игровым персонажем будет именно Алисса.

DLC для Kingdom Come: Deliverance 2

Дополнение Legacy of the Forge возвращает Генри в Куттенберг — герой хочет восстановить кузницу своего отца. Игрокам откроются новые сюжетные линии, геймплейные механики кузнечного дела и глубокая кастомизация мастерской. DLC выходит 9 сентября 2025 года и будет доступно на всех основных платформах, включая GeForce Now.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Тайтл наконец-то получил дату релиза — 21 октября 2025 года. Нам показали главную героиню Файр — древнюю вампиршу, которая просыпается в современном Сиэтле. В игре будет система кланов, которая будет влиять на стиль игры и способности. Геймплей будет включать акробатику, магию крови и исследование города в двух временных измерениях.

Ghost of Yotei

В ролике под названием Song of Vengeance зрители увидели несколько биомов, которые будут в самой большой карте серии. Кроме сцен, где главная героиня обещает отомстить за убийство своих близких, интересны некоторые механики. Хотя трейлер не геймплейный стало понятно, что Ацу умеет лазить по стенам (или горам) и ходить по канатам над пропастью. Остальное видео: пафосные разговоры, путешествия на лошади среди живописных локаций и битвы с врагами.

Дополнения для Indiana Jones and The Great Circle

DLC The Order of the Giants приглашает игроков в новое приключение под улицами Рима. История начинается с молодого священника, который просит Индиану Джонса найти загадочный артефакт. В конце концов поиски приводят к темным катакомбам, реке Тибр и древней канализации — Cloaca Maxima. Там он сталкивается с культом Митры, тайнами императора Нерона и легендой о гигантском существе. Дополнение раскроет историю Ордена Нефилимов — загадочного сообщества гигантов, которые впервые появились в основной игре. Выход DLC запланирован на 4 сентября 2025 года для Xbox Series XS, PS5 и PC, а в 2026-м — для Nintendo Switch 2.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Фаны Lego увидели новый открытый мир Готэма, который станет настоящим праздником для фанатов Темного Рыцаря. В ролике показали злодеев (Джокер, Пингвин, Бэйн и другие), с которыми сразится Брюс Уэйн на пути от тренировок в Лиге Теней до становления легендарным героем. Во многом создатели вдохновлялись серией Arkham: можно будет передвигаться на Бэтмобиле, планировать между крышами, использовать гаджеты. Боевая система тоже знакома: комбо, контратаки, стелс, детективное видение, взрывной гель.

Но для меня в трейлере самым забавным стало то, как Бэтмен собственноручно направляет в небо свой символ — будто кто-то (а не он сам) просит его о помощи.

Europa Universalis 5

Paradox Interactive официально представила продолжение легендарной серии глобальных стратегий на Gamescom 2025. На протяжении ролика камера пролетала над детализированной картой мира и показывала сотни наций. Тайтл получил переработанную экономику, новую систему населения, более глубокую дипломатию и военную модель, где армии формируются из населения, а не просто из абстрактных ресурсов.

Call of Duty: Black Ops 7

Трейлер шутера выдался довольно сюрреалистичным: странно изогнутые дороги в небо, огромные мачете, корабли на горах и тому подобное. Похоже одними из основных локаций станут Никарагуа, Ангола, Токио, Аляска и конечная цель — Авалон. Black Ops 7 продолжает историю предыдущей части с главным героем Дэвидом, который ведет элитную команду JSOC в город Avalon на Средиземном побережье. В ролике примечательной механикой стала возможность планировать в воздухе благодаря костюмам летучих белок (если это не просто элемент трейлера).

Ninja Gaiden 4

На Gamescom 2025 показали трейлер приключенческого экшена Ninja Gaiden 4, где главным героем стал молодой ниндзя Якумо. Он сражается с темным врагом в футуристическом Токио, где очень много ярких цветов. Игра сочетает киберпанк и японскую мифологию, выглядит очень стильно. В серию возвращается Рю Хаябуса как наставник, а вместе с ним обновили боевую систему — она стала еще динамичнее с новыми приемами и акробатикой. Ninja Gaiden 4 выйдет уже 21 октября на современных платформах.

Cronos: The New Dawn

Польская Bloober Team показала новый трейлер с загадочным путешественником, который блуждает по абстрактной версии района Nowa Huta в Кракове. Все начинается с кота, который занимается своими дело и его внезапно атакует монстр. Главный герой спасает пушистого, а дальше нам показывают город в двух временных линиях: индустриальные 1980-е и постапокалиптическое будущее. На этот раз ролик сосредоточен не просто на сюжетных моментах, а больше о боевой системе. Отдельно можно похвалить очень подходящий для атмосферы саундтрек на фоне — Sixteen Days / Gathering Dust от This Mortal Coil.

Valor Mortis

Новый souls-like от разработчиков Ghostrunner’s, где рассказывается о солдате армии Наполеона. Уильям погиб во время боя, но был воскрешен загадочным веществом — Nephtoglobin. Мир вокруг — альтернативная версия Европы 19 века, опустошенная магической чумой, где бывшие товарищи превратились в мутантов и ужасных существ. Боевая система напоминает Dishonored, поскольку акцент сделан на мечи, мушкеты, пистолеты и магические способности.

Остальные анонсы с Gamescom 2025 с остальными анонсами

Отметим, что Gamescom 2025 продлится до 24 августа включительно. Основная часть выставки началась 20 августа, поэтому впереди еще четыре дня геймплейных показов, стримов, анонсов и сюрпризов. Также напомним, что PS Store объявил распродажу, посвященную Gamescom.