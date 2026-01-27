Новости Устройства 27.01.2026 comment views icon

Garmin, вероятно, воплотила мечту фаната: утечка "засветила" неизвестный браслет

Garmin, похоже, готовится к запуску нового носимого устройства в формате фитнес-браслета. На это указывает случайная утечка информации на канадском сайте производителя, где на короткое время появилось упоминание о новой модели под названием Cirqa Smart Band.


В начале месяца, во время выставки CES 2026, Garmin объявила о появлении полноценного трекинга питания в сервисе Garmin Connect. На фоне этого анонса утечка информации о новом устройстве выглядит логичным продолжением обновления экосистемы компании. Стоит заметить, интерес к более простым носимым устройствам в сообществе Garmin заметно растет — пользователи все чаще говорят об усталости от больших и «показных» смарт-часов.

Ранее на Reddit один из фанатов Garmin опубликовал открытое письмо к компании с просьбой выпустить необычное устройство — браслет без дисплея. Автор выразил восхищение новыми продуктами компании и программной частью, несмотря на некоторые недостатки, такие  как сложный интерфейс. Он объяснял, что хочет ежедневно носить компактный трекер вроде Whoop, не отказываясь от механических часов и не имея вида «wannabe-спортсмена» в повседневной жизни. По его словам, смарт-часы со временем превратились в минисмартфоны, тогда как части пользователей нужно сдержанное устройство только для сбора данных о сне и активности. Возможно именно такое устройство засветилось на канадском сайте Garmin.

Хотя компания быстро убрала упоминание о Cirqa Smart Band со своего сайта, впрочем пользователь Reddit успел сделать скриншот, который и стал источником утечки.


В публикации не было изображения устройства, однако отметили ключевые характеристики. Смарт-браслет выйдет в двух размерах — S/M и L/XL. Также пользователям предложат два цвета корпуса: Black и French Gray. Отдельно указали ориентировочные сроки появления в продаже — отправка покупателям ожидается через 4-5 месяцев после старта.

Дополнительные детали удалось получить благодаря ресурсу the5krunner, который зафиксировал поисковую выдачу с сайта Garmin. Согласно этим данным, размер S/M подходит для запястий с обхватом 120-200 мм, а версия L/XL рассчитана на обхват 145-240 мм. Такой диапазон указывает на ориентацию устройства на широкую аудиторию, а не только на спортивных пользователей.

Короткое появление Cirqa Smart Band на сайте Garmin может свидетельствовать о подготовке к скорому анонсу. А указанные сроки доставки намекают, что новинка может появиться в продаже уже в середине года.

Источник: androidauthority

