«Газлайтинг» — главное слово 2022 года по версии онлайн-словаря Merriam-Webster

В 2022 году количество поисковых запросов термина «газлайтинг» в онлайн-словаре Merriam-Webster выросло на 1740%.

На ресурсе «газлайтинг» определяют как «действие или практику грубого введения кого-либо в заблуждение, особенно для собственной выгоды». Merriam-Webster называет его главным термином в 2022 году еще и потому, что оно сейчас стало «любимым словом для восприятия обмана».

«Газлайтинг» охватывает и некоторые другие общие термины, которые мы обычно ассоциируем с дезинформацией, в том числе слова «дипфейки» и «фейковые новости».

Как появилось слово «газлайтинг»?

За появление этого термина можно благодарить пьесу 1938 и фильм 1944 года под названием «Газовый свет» / Gaslight. В обоих произведениях мужчина пытается обмануть свою жену, заставив ее думать, что она сходит с ума. Он уверяет женщину, что газовые фонари в их доме (мигающие во время того, как он на чердаке занимается «подлыми делами»), на самом деле не гаснут.

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И пьеса, и фильм пользовались безумной популярностью: первую представили более чем в 1000 постановках на Бродвее, а фильм 1944 года был номинирован на лучший фильм и выиграл «Оскар» для актрисы Ингрид Бергман.

В контексте фильма «газлайтинг» означает «психологическое манипулирование человеком в течение длительного времени, заставляющее жертву сомневаться в реальности».

«Газлайтинг» в политике и медиа

«Газлайтинг» за последние несколько лет стал распространенным термином, особенно в век дезинформации, отмечается на сайте словаря Merriam-Webster. В 2017 году обозреватель CNN заявил, что президент Дональд Трамп «газлайтит всех нас» после того, как тот опроверг несколько публичных заявлений. CNN вновь использовал это слово в 2021 году, чтобы описать то, как Трамп приуменьшил серьезность штурма Капитолия 6 января.

По данным Национальной горячей линии по домашнему насилию, «газлайтинг» — это также «форма эмоционального насилия».

The New York Times в этом году написала о «медицинском газлайтинге» — когда врачи выписывают некоторых пациентов, в том числе женщин и темнокожих людей, уменьшая серьезность их симптомов.

В этом году слово продолжало проникать в популярные средства массовой информации: «Gaslit» — это название сериала с Джулией Робертс в главной роли, действие которого происходит во время Уотергейтского скандала 70-х годов Уотергейтский скандал — политический скандал в США 1972—1974, закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона, единственной в истории США отставкой президента..

Молодые, богатые персонажи «Тела, тела, тела»/ Bodies Bodies Bodies также обвиняют друг друга в газлайтинге, когда напряжение нарастает. В сатирическом сериале канала HBO «Белый лотос» / The White Lotus, а также в недавнем фильме «Не волнуйся, дорогая» / Don’t Worry Darling (оба принадлежат Warner Bros. Discovery) персонажи также «газлайтят» друг друга.

Другие популярные слова 2022 года

Среди других популярных терминов 2022 года онлайн-словарь отмечает слова, отображающие конкретные события или эпизоды. «Газлайтинг» в свою очередь принадлежит явлению, которое не мимолетно, а скорее укоренилось в нашей жизни, пишут на сайте Merriam-Webster.

Олигарх / Oligarch

После российского вторжения в Украину страны, включая США и Великобританию, ввели санкции против российских олигархов и их семей. Поиски слова выросли на 621% в начале марта 2022 года.

Война в Украине также вызвала всплеск запросов на слова «Санкции», «Армагеддон» и «Призывник».

Омикрон / Omicron

Всемирная организация здравоохранения использует греческие буквы (альфа, бета, гамма, дельта) для обозначения вариаций COVID. В ноябре 2021 года выбрали «омикрон», 15-ю букву греческого алфавита. Этот вариант стал одной из самых распространенных форм COVID в 2022 году.

Кодифицировать / Codify

В 2022 году количество поисков слова возросло на 193% за год благодаря решению Верховного суда об отмене Роу против Уэйда 24 июня Роу против Уэйда — историческое решение Верховного суда США, утверждающее, что Конституция США защищает свободу беременной женщины совершить аборт без навязанных государственных ограничений.. Кодификация означает процесс, посредством которого Конгресс может принимать законы; слово буквально означает «составить кодекс».

ЛГБТКИA / LGBTQIA

Акроним LGBTQIA добавляет несколько букв к более старым и более привычным аббревиатурам LGBT и LGBTQ, причем полная аббревиатура означает «лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квир, интерсексуалы и асексуалы». Эту аббревиатуру часто искали (рост на 1178%) в течение всего июня, месяца Прайда, когда во всем мире отмечают права, равенство и культуру LGBTQIA.

Существо разумное / Sentient

В июне, когда инженер Google заявил, что чат-бот компании с искусственным интеллектом развил сознание, похожее на человеческое, количество поисковых запросов слова «sentient» выросло на 480%.

Суглинистый / Loamy

Слово в популярных головоломках Wordle и Quordle, за определением которого игры часто отравляли в словарь.

Рейд / Raid

Когда в начале августа ФБР обыскало дом бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, некоторые назвали это событие «рейдом», в результате чего количество поисковых запросов слова выросло на 970%.

Королева-консорт / Queen Consort

Смерть королевы Елизаветы II завершила целую эпоху и стала центром международного внимания. Интерес общественности к монархии часто связан с церемониями и ритуалами, включая коронации, королевские свадьбы и похороны. Объявлением о смерти королевы признали нового короля и его жену Камиллу, награжденную титулом королевы-консорта, и этот термин быстро взлетел на вершину поиска.

Источник: CNN, Merriam-Webster