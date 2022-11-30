Новости

«Газлайтинг» — главное слово 2022 года по версии онлайн-словаря Merriam-Webster

«Газлайтинг» — главное слово 2022 года по версии онлайн-словаря Merriam-Webster

В 2022 году количество поисковых запросов термина «газлайтинг» в онлайн-словаре Merriam-Webster выросло на 1740%.

На ресурсе «газлайтинг» определяют как «действие или практику грубого введения кого-либо в заблуждение, особенно для собственной выгоды». Merriam-Webster называет его главным термином в 2022 году еще и потому, что оно сейчас стало «любимым словом для восприятия обмана».

«Газлайтинг» охватывает и некоторые другие общие термины, которые мы обычно ассоциируем с дезинформацией, в том числе слова «дипфейки» и «фейковые новости».

Как появилось слово «газлайтинг»?

За появление этого термина можно благодарить пьесу 1938 и фильм 1944 года под названием «Газовый свет» / Gaslight. В обоих произведениях мужчина пытается обмануть свою жену, заставив ее думать, что она сходит с ума. Он уверяет женщину, что газовые фонари в их доме (мигающие во время того, как он на чердаке занимается «подлыми делами»), на самом деле не гаснут.

Курс
Розробка на Python
Опануйте популярну мову програмування, щоб заробляти від $1300 через рік
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Розробка на Python
Стоп-кадр американського трилеру "Газове світло"(1944)
Стоп-кадр из американского триллера «Газовый свет» (1944)

И пьеса, и фильм пользовались безумной популярностью: первую представили более чем в 1000 постановках на Бродвее, а фильм 1944 года был номинирован на лучший фильм и выиграл «Оскар» для актрисы Ингрид Бергман.

В контексте фильма «газлайтинг» означает «психологическое манипулирование человеком в течение длительного времени, заставляющее жертву сомневаться в реальности».

«Газлайтинг» в политике и медиа

«Газлайтинг» за последние несколько лет стал распространенным термином, особенно в век дезинформации, отмечается на сайте словаря Merriam-Webster. В 2017 году обозреватель CNN заявил, что президент Дональд Трамп «газлайтит всех нас» после того, как тот опроверг несколько публичных заявлений. CNN вновь использовал это слово в 2021 году, чтобы описать то, как Трамп приуменьшил серьезность штурма Капитолия 6 января.

Штурм Капітолію США — насильницькі протести, що пройшли 6 січня у Вашингтоні, організовані групою прихильників президента США Дональда Трампа, метою яких було змінити результати президентських виборів 2020 року. Учасники протестів захопили будівлю Капітолію США, що призвело до загибелі п'яти людей та змусило членів Конгресу США тимчасово евакуюватися, однак зрештою не завадило сертифікації результатів виборів. Фото: CNN
Прошедшие 6 января в Вашингтоне насильственные протесты, организованные группой сторонников президента США Дональда Трампа, которые нацеливались на изменение результатов президентских выборов 2020 года. Фото: CNN

По данным Национальной горячей линии по домашнему насилию, «газлайтинг» — это также «форма эмоционального насилия».

The New York Times в этом году написала о «медицинском газлайтинге» — когда врачи выписывают некоторых пациентов, в том числе женщин и темнокожих людей, уменьшая серьезность их симптомов.

В этом году слово продолжало проникать в популярные средства массовой информации: «Gaslit» — это название сериала с Джулией Робертс в главной роли, действие которого происходит во время Уотергейтского скандала 70-х годов"Газлайтинг" — главное слово 2022 года по версии онлайн-словаря Merriam-Webster"Газлайтинг" — главное слово 2022 года по версии онлайн-словаря Merriam-WebsterУотергейтский скандал — политический скандал в США 1972—1974, закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона, единственной в истории США отставкой президента..

Джулія Робертс в ролі Марти Мітчелл в серіалі «Gaslit».
Джулия Робертс в роли Марты Митчелл в сериале Gaslit.

Молодые, богатые персонажи «Тела, тела, тела»/ Bodies Bodies Bodies также обвиняют друг друга в газлайтинге, когда напряжение нарастает. В сатирическом сериале канала HBO «Белый лотос» / The White Lotus, а также в недавнем фильме «Не волнуйся, дорогая» / Don’t Worry Darling (оба принадлежат Warner Bros. Discovery) персонажи также «газлайтят» друг друга.

Другие популярные слова 2022 года

Среди других популярных терминов 2022 года онлайн-словарь отмечает слова, отображающие конкретные события или эпизоды. «Газлайтинг» в свою очередь принадлежит явлению, которое не мимолетно, а скорее укоренилось в нашей жизни, пишут на сайте Merriam-Webster.

  • Олигарх / Oligarch

После российского вторжения в Украину страны, включая США и Великобританию, ввели санкции против российских олигархов и их семей. Поиски слова выросли на 621% в начале марта 2022 года.

Война в Украине также вызвала всплеск запросов на слова «Санкции», «Армагеддон» и «Призывник».

  • Омикрон / Omicron

Всемирная организация здравоохранения использует греческие буквы (альфа, бета, гамма, дельта) для обозначения вариаций COVID. В ноябре 2021 года выбрали «омикрон», 15-ю букву греческого алфавита. Этот вариант стал одной из самых распространенных форм COVID в 2022 году.

  • Кодифицировать / Codify

В 2022 году количество поисков слова возросло на 193% за год благодаря решению Верховного суда об отмене Роу против Уэйда 24 июня"Газлайтинг" — главное слово 2022 года по версии онлайн-словаря Merriam-Webster"Газлайтинг" — главное слово 2022 года по версии онлайн-словаря Merriam-WebsterРоу против Уэйда — историческое решение Верховного суда США, утверждающее, что Конституция США защищает свободу беременной женщины совершить аборт без навязанных государственных ограничений.. Кодификация означает процесс, посредством которого Конгресс может принимать законы; слово буквально означает «составить кодекс».

  • ЛГБТКИA / LGBTQIA

Акроним LGBTQIA добавляет несколько букв к более старым и более привычным аббревиатурам LGBT и LGBTQ, причем полная аббревиатура означает «лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квир, интерсексуалы и асексуалы». Эту аббревиатуру часто искали (рост на 1178%) в течение всего июня, месяца Прайда, когда во всем мире отмечают права, равенство и культуру LGBTQIA.

  • Существо разумное / Sentient

В июне, когда инженер Google заявил, что чат-бот компании с искусственным интеллектом развил сознание, похожее на человеческое, количество поисковых запросов слова «sentient» выросло на 480%.

  • Суглинистый / Loamy

Слово в популярных головоломках Wordle и Quordle, за определением которого игры часто отравляли в словарь.

  • Рейд / Raid

Когда в начале августа ФБР обыскало дом бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, некоторые назвали это событие «рейдом», в результате чего количество поисковых запросов слова выросло на 970%.

  • Королева-консорт / Queen Consort

Смерть королевы Елизаветы II завершила целую эпоху и стала центром международного внимания. Интерес общественности к монархии часто связан с церемониями и ритуалами, включая коронации, королевские свадьбы и похороны. Объявлением о смерти королевы признали нового короля и его жену Камиллу, награжденную титулом королевы-консорта, и этот термин быстро взлетел на вершину поиска.

Источник: CNN, Merriam-Webster


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить