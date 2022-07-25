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Google всё-таки уволила инженера, заметившего у искусственного интеллекта LaMDA признаки сознания

Google всё-таки уволила инженера, заметившего у искусственного интеллекта LaMDA признаки сознания

В прошлом месяце сообщалось, что инженер-программист из команды разработчиков искусственного интеллекта Google Блейк Лемуан публично заявил, что столкнулся с «разумным» ИИ LaMDA на серверах компании. После того как Лемуан связался с членами правительства по поводу своих опасений и нанял адвоката для представления интересов LaMDA, Google отправила инженера в оплачиваемый административный отпуск за нарушение соглашения о конфиденциальности. А теперь компания и вовсе уволила Блейка Лемуана, заявив, что его опасения «полностью необоснованны».

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Это согласуется с мнением многочисленных экспертов по ИИ и специалистов по этике. Они также посчитали, что утверждения Лемуана были более или менее невозможными с учетом сегодняшних технологий. Он утверждает, что его разговоры с чат-ботом привели к мысли, что LaMDA стал больше, чем просто программой, и имеет свои собственные мысли и чувства, а не просто реалистично ведёт разговор.

Он утверждает, что исследователи Google должны получить согласие от LaMDA, прежде чем проводить с ним эксперименты (самому Лемуану было поручено проверить, вызывает ли ИИ разжигание ненависти). Также в качестве доказательства он опубликовал фрагменты этих разговоров в своём аккаунте на Medium.

Google также заявляет, что ИИ LaMDA прошёл 11 различных оценок. Компания утверждает, что она «всесторонне» рассмотрела претензии Лемуана и обнаружила, что они «полностью необоснованны». Несмотря на то, что компания «работала с ним над разъяснением этого в течение многих месяцев», тем не менее «Блейк всё же решил умышленно нарушать чёткие правила трудоустройства и безопасности данных».

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Источник: The Verge


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