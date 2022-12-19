GE Haliade-X — самый мощный морской ветрогенератор. Один такой может генерировать до 76 ГВт·ч в год, снабжая энергией 20 тыс. домохозяйств

Компания GE Renewable Energy объявила, что ее ветряная турбина Haliade-X мощностью 12 МВт+ получила сертификат полного типа для работы мощностью до 14,7 МВт от DNV (крупнейшего в мире независимого органа по сертификации).



DNV является международным аккредитованным регистратором и классификационным обществом со штаб-квартирой в Хёвике, Норвегия. Ранее Haliade-X получила сертификацию, подтверждающую, что турбина может работать на мощности до 13,6 МВт.

Сертификат полного типа — это проверка безопасности и надежности турбин, в соответствии с проектными спецификациями (Haliade-X в настоящее время является крупнейшей ветряной турбиной с полной сертификацией).

Процесс сертификации Haliade-X (14.7 МВт) включал в себя серию испытаний прототипа, расположенного в Роттердаме, Нидерланды. Прототип был тщательно протестирован с ноября 2019 года и установил несколько мировых рекордов по непрерывной выходной мощности за один день.

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«В DNV мы прогнозируем 2 ТВт сети, установленной морской ветроэнергетики к 2050 году. Это развитие также связано с более крупными турбинами, такими как Haliade-X GE. Увеличение размера турбин, лопастей и башни приведет к улучшению факторов емкости. Мы рады поддержать GE нашими сертификационными услугами для обеспечения безопасных и надежных ветряных турбин, поддерживающих рост ветроэнергетики». Ким Сандгаард-Мёрк, исполнительный вице-президент по сертификации возобновляемых источников энергии в DNV

Только одна морская ветряная турбина GE Haliade-X 14,7 MW-220 может генерировать до 76 ГВт⋅ч валовой годовой выработки энергии. Она способна обеспечить энергией эквивалент 20 000 европейских домохозяйств и избежать выбросов почти 53 000 тонн углекислого газа.

Haliade-X мощностью 14,7 МВт впервые будет введена в эксплуатацию на ветряной электростанции Dogger Bank мощностью 3,6 ГВт в Великобритании, которая станет крупнейшей морской ветряной электростанцией в мире, когда будет завершена. Это совместное предприятие SSE Renewables, Equinor и Vårgrønn, расположенное неподалеку от восточного побережья Йоркшира.

Благодаря своему размеру и масштабу Dogger Bank строится в три последовательных этапа: A, B и C. В Dogger C будут использовать 87 турбин Haliade-X 14 МВт. Первые три этапа смогут обеспечить электроэнергией до шести миллионов домов в Великобритании (в стране насчитывается около 28,1 миллиона домохозяйств). В случае реализации четвертой фазы мощность крупнейшей в мире морской ветроэлектростанции достигнет почти 5 ГВт.

Ранее во Франции заработала первая морская ветряная электростанция мощностью 480 МВт, которая способна обслуживать 700 000 пользователей в год. Впервые оффшорная ветроэлектростанция произвела электроэнергию в начале июня 2022 года, а в сентябре были установлены все 80 морских ветровых турбин GE Haliade 150-6 МВт.

Источник: Electrek