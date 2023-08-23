Геймплей Crimson Desert — боевка, рыбалка, спасение овцы и... коты

На Gamescom 2023 показали трейлер игры в открытом мире Crimson Desert.

Трейлер «изображает историю главного героя Клиффа, который расследует события, происходящие в регионе Hernand, и отправляется в путешествие по огромному открытому миру», — из пресс-релиза разработчика Pearl Abyss. «Crimson Desert описывает историю наемников, которые борются за выживание на большом континенте Pywel».

Что можно делать в Crimson Desert, согласно трейлеру: