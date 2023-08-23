Геймплей Crimson Desert — боевка, рыбалка, спасение овцы и... коты

На Gamescom 2023 показали трейлер игры в открытом мире Crimson Desert.
Трейлер «изображает историю главного героя Клиффа, который расследует события, происходящие в регионе Hernand, и отправляется в путешествие по огромному открытому миру», — из пресс-релиза разработчика Pearl Abyss. «Crimson Desert описывает историю наемников, которые борются за выживание на большом континенте Pywel».
Что можно делать в Crimson Desert, согласно трейлеру:
- Боевая система с ударами врагов по ногам
- Перебрасывание целых сторожевых башен
- Конный бой на лошадях
- Много верховой езды и необходимость укрощения лошадей
- Квесты на доске объявлений, включая поиск овец
- Кражи на лошадях с системой информирования о преступлениях в стиле GTA
- Рыбалка
- Поглаживание собак и кошек
- Игра на крысоловке с кучей крошечных черных существ-капелек
- Полеты на воздушном шаре и прыжки с него
- Полеты после прыжков со скалы
- Передвижение по зданиям (и деревьям) в стиле Assassin’s Creed
- Прыжки с шестом через стены крепости
- Передвижение по большим боссам в стиле Dragon’s Dogma.