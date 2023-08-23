Новости Игры 23.08.2023 в 10:13

Геймплей Crimson Desert — боевка, рыбалка, спасение овцы и… коты

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Юрій Орос

Автор новин

На Gamescom 2023 показали трейлер игры в открытом мире Crimson Desert.

Трейлер «изображает историю главного героя Клиффа, который расследует события, происходящие в регионе Hernand, и отправляется в путешествие по огромному открытому миру», — из пресс-релиза разработчика Pearl Abyss. «Crimson Desert описывает историю наемников, которые борются за выживание на большом континенте Pywel».

Что можно делать в Crimson Desert, согласно трейлеру:

  • Боевая система с ударами врагов по ногам
  • Перебрасывание целых сторожевых башен
  • Конный бой на лошадях
  • Много верховой езды и необходимость укрощения лошадей
  • Квесты на доске объявлений, включая поиск овец
  • Кражи на лошадях с системой информирования о преступлениях в стиле GTA
  • Рыбалка
  • Поглаживание собак и кошек
  • Игра на крысоловке с кучей крошечных черных существ-капелек
  • Полеты на воздушном шаре и прыжки с него
  • Полеты после прыжков со скалы
  • Передвижение по зданиям (и деревьям) в стиле Assassin’s Creed
  • Прыжки с шестом через стены крепости
  • Передвижение по большим боссам в стиле Dragon’s Dogma.

Геймплей Crimson Desert — боевка, рыбалка, спасение овцы и... коты

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