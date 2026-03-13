Трейлер научно-фантастической драмы "День раскрытия": Стивен Спилберг открывает секреты инопланетян

Universal представила первый полный трейлер фильма «День раскрытия» / Disclosure Day — нового научно-фантастического проекта Стивена Спилберга, снятого по сценарию Дэвида Кэппа из «Парка Юрского периода»





Среди трех анонсов, выпущенных на данный момент, последний наконец-то раскрывает хоть какую-то информацию о фильме. Странных моментов так же много, как и намеков на инопланетян. При этом персонаж Колина Ферта, похоже, решительно настроен сохранить эту тайну, используя передовые технологии, подключенные к его разуму. Его действия свидетельствуют, что он боится, что раскрытие истины может нарушить мировой порядок.

Эмили Блант так же жутко цокает, читая прогноз погоды, а вот герой Джоша О’Коннора, который выступает центральной фигурой в расследовании, утверждает, что может понять ее странные звуки. Среди остальных кадров нам показывают детские воспоминания, напряженные гонки и в конце концов что-то похожее на космический корабль, прорывающийся сквозь облака.





С момента выпуска «Войны миров» 2008 года Спилберг в основном избегал научной фантастики. Единственным за 17 лет исключением стал «Первому игроку приготовиться», тогда как сосредоточился режиссер на престижных драмах, в частности «Линкольна», «Мосте шпионов», «Боевом коне», «Секретном досье» и «Фабельманах». В то же время идею нового фильма об НЛО он вынашивал долгое время.

«Меня всегда восхищали вещи, которые невозможно объяснить. Я снял много фильмов о них: от акул до тарелок. Когда был еще совсем маленьким, то помню, как у меня развился настоящий интерес к ночному небу и тому, что там происходит», — говорил режиссер. «Вопросы людей о том, что происходит не только в нашем небе, но и в наших мирах, в наших реалиях, достигли критического момента. И если кто-то знает, что мы не одиноки, почему об этом не сказали?».

В кругах уфологов «Disclosure Day» является распространенным термином для обозначения идеи того, что правительство США когда-то подтвердит существование внеземных существ и раскроет всю секретную информацию об инопланетянах, которая якобы скрывалась от общественности. В кинотеатрах «День раскрытия» выйдет 12 июня.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Games Radar, World of Reel