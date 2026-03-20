Новости Кино 20.03.2026

Трейлер "Человек-паук 4" собрал 718 млн просмотров за сутки: абсолютный рекорд в истории кино

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Трейлер "Людина-павук 4" зібрав 718 млн переглядів за добу: абсолютний рекорд в історії кіно

Трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» стал самым популярным в истории кино: по данным Sony, с момента релиза и в течение следующих 24 часов он собрал безумные 718,6 млн просмотров.


Для сравнения: предыдущим лидером был «Дэдпул и Росомаха» с 365 млн просмотров, где 100 миллионов пришлись на Супербоул; а недавний «квартет» тизеров фильма «Мстители: Судный день» получил 1 млрд, но совокупных просмотров и не за сутки.

С момента выхода «Человек-паук 3» с Томом Холландом прошло пять лет, но франшиза до сих пор остается одной из самых популярных в Голливуде. Тот факт, что предшественник собрал $1,9 млрд кассы по всему миру во времена пандемии говорит сам за себя. Учитывая просмотры трейлера, можно предположить, что «Человек-паук 4» может повторить, или даже превзойти эти достижения.


Теперь официально: вышел первый трейлер «Человек-паук 4»

Marvel и Sony выбрали для выпуска необычную тактику релиза: перед полноценным видео, они публиковали его отрывки в аккаунтах «наибольших фанатов» вселенной. Сам же трейлер получился довольно насыщенным персонажами и событиями, вместе с тем не раскрывая много сюжета.

Питер Паркер (Холланд) пытается справиться с потерей тети Мэй и последствиями того, что фактически «стер себя из памяти мира». Его не узнают даже лучший друг Нед (Джейкоб Баталон) и девушка Эмджей (Зендея), которая переехала к новому парню. Кроме этого нам показали Джона Бернтала в роли Карателя и Марка Руффало в роли Халка, а также таких злодеев как Скорпион и Бумеранг. Загадочная роль Сэди Синк из «Очень странных дел» до сих пор официально не раскрыта, исключительно по предположениям — она играет Джин Грей или Шатру. 

Джонна Уоттса, снявшего три предыдущие части, на этот раз в режиссерском кресле заменил Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи»). Продюсерами выступили Эми Паскаль и президент Marvel Кевин Файги, а сценарий написали Эрик Соммерс и Крис МакКенна. «Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в украинских кинотеатрах 30 июля.

Marvel не считает «Мстители: Судный день» перегруженным, несмотря на 30+ персонажей: «Каждый получит свой момент»

Источник: Word of Reel, Hollywood Reporter

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить