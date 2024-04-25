Геркуланумские свитки указали, где похоронен Платон — их прочитали «бионическим глазом»

Три года назад исследовательская группа Пизанского университета решила расшифровать Геркуланумские свитки с помощью новой технологии, известной как «бионический глаз». Свитки были обнаружены в 18 веке, многие ученые пытались восстановить их. Однако большую часть этих исторических документов не удалось прочитать из-за их плохого состояния (которое можно видеть на фото).

Вулкан Везувий уничтожил 1800 свитков в Геркулануме во время извержения в 79 году нашей эры, которое также похоронило Помпеи. Извержение превратило свитки в уголь, остатки исследователи пытаются прочитать уже несколько веков.

Археологи нашли свитки Геркуланума в «Вилле Папирусов», принадлежавшей тестю Юлия Цезаря. Он владел единственной классической библиотекой, которая пережила греко-римский период. Считается, что в папирусах хранились произведения Софокла, Эпикура и Аристотеля. Потеря этих свитков имеет почти такое же значение, как и произведения, уничтоженные большим пожаром в Александрийской библиотеке.

Папиролог Грациано Раноккиа из Пизанского университета объявил в Национальной библиотеке Неаполя об обнадеживающих предварительных результатах своего проекта «Греческие школы». «Бионический глаз» позволил его исследовательской группе прочитать около 1000 слов из истории Академии Филодема Гадарского, эпикурейского поэта и философа. Ученые проникли сквозь слои углерода с помощью методов оптической когерентной томографии (ОКТ) и инфракрасных гиперспектральных изображений.

Технология ОКТ воспроизводит изображение поперечного сечения с высоким разрешением. Инфракрасное гиперспектральное изображение имеет различные подмножества от ближних до средних и дальних. Проще говоря, на нем можно обнаружить скрытые детали объекта, невидимые невооруженным глазом. Эти методы вывели на поверхность текст 2000-летней давности.

Исследователи считают, что они определили место захоронения Платона. Согласно выводам, он похоронен в частной зоне в саду Академии, вблизи Святилища муз. Римский диктатор Сулла разрушил Академию Платона в 86 году до нашей эры, но археологи нашли ее в 20 веке. Сейчас место открыто для посещения, археологи тщательно исследовали его, но, как оказывается, всегда можно найти что-то еще.

Онлайн-курс "С++ для GameDev" від robot_dreams. Навчіться кодити на C++ з нуля, опануйте принципи обʼєктно-орієнтованого програмування, ключові бібліотеки та інструменти.Створюйте десктопні та мобільні ігри. Розвивайтеся в геймдеві. Детальніше

«В тексте также говорится о последней ночи Платона. У него была высокая температура, и ему мешала играющая музыка», — говорит Раноккиа.

Кроме того, оказалось, что Платон был продан как раб на острове Эгина в 404 году до нашей эры, когда спартанцы завоевали остров, или после смерти Сократа. Это противоречит предыдущим убеждениям ученых, что он был продан в 387 году до нашей эры в Сиракузах, Сицилия. Исследовательский проект продлится до 2026 года, «Бионический глаз» будет проникать в ранее недоступные слои.

Источник: Ansa.it

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.