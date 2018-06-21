Германия одобрила тестирование летающего такси Pop.Up Next, создаваемого компаниями Airbus и Audi

Правительство Германии подписало протокол о намерениях, который даёт зелёный свет началу тестовых испытаний летающего такси Pop.Up Next возле города Ингольштадт. Министр транспорта Андреас Шойер заявил, что автономные транспортные средства, которые могут использоваться в различных режимах, обеспечиваютт «новое измерение мобильности» и создают «огромную возможность» для компаний, изучающих технологии летательных аппаратов.

В протоколе не сказано, когда именно начнутся тестовые полёты такси Pop.Up Next. Очевидно, это будет зависеть от того, когда компании смогут создать функциональные прототипы. Напомним, проект летающего такси Pop.Up Next развивают Airbus и Audi. Концепт модульного электромобиля, способного ездить по дорогам и летать, был представлен в рамках Женевского автосалона в 2017 году.

Основой гибрида Pop.Up Next выступает двухместная капсула, выполненная из карбона и обладающая габаритами в 2,6 м длины при 1,4 м ширины и 1,5 м высоты. Капсулу можно дополнить восьмивинтовым модулем для полётов или четырёхколесной тележкой для передвижения по дорогам, причем каждый из трех составляющих располагает собственным набором аккумуляторов.

Интересно, что выбор конкретного модуля осуществляет мобильное приложение Pop.Up, которое анализирует информацию о запланированной поездке и определяет наиболее подходящий способ передвижения, основываясь на данных о времени, затратах на путешествие, трафике и т.д. Модули для поездок по дорогам или полётов самостоятельно прибывают к капсуле с пассажирами и устанавливаются, а неиспользуемая в данный момент часть автоматически отправляется на зарядную станцию, где ожидает вызова от очередной капсулы.

Воздушный модуль Pop.Up представляет собой типичную для квадрокоптеров схему с восемью винтами, вращающимися в противоположные стороны в четырех консолях. В воздушном режиме взлёт и посадка осуществляются вертикально, максимальная дальность полета составляет порядка 100 километров, при этом силовая установка на 136 кВт (17 кВт на каждый из 8 электромоторов) позволяет набирать скорость до 100 км/ч. Емкость батарей в воздушном модуле составляет 70 кВтч, время на зарядку — 15 минут, взлетная масса — 600 кг.

«Тележка» для передвижения по дорогам оснащена электрической силовой установкой на 60 кВт, приводящей в движение пару задних колес. Максимальная скорость движения составляет те же 100 км/ч, а дальность пробега — 130 км при емкости батарей 15 кВтч.

Источник: Engadget