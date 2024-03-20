Новости WTF 20.03.2024 в 17:23 comment views icon

Getty Images обнаружил еще одно отредактированное фото Британской королевской семьи — с покойной Елизаветой II

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Неделю назад Кейт Миддлтон поймали на некачественной редактуре семейного фото, а сейчас Getty Images обнаружил очередное «улучшенное изображение» королевской семьи, на котором присутствует покойная Елизавета II.

На снимке 2022 года королева изображена в окружении своих внуков и некоторые детали свидетельствуют о том, что он был отредактирован. Издание CNN нашло не менее 19 неточностей на фото — в частности в одежде, прядях волос и освещении.

Getty Images виявив ще одне відредаговане фото Британської королівської родини — з покійною Єлизаветою II

Такие агентства как Getty Images позволяют лишь минимальное редактирование фото, чтобы избежать распространения дезинформации, поэтому снимок Британской королевской семьи не соответствует требованиям и обозначен как «усовершенствованный цифровым способом».

11Getty Images обнаружил еще одно отредактированное фото Британской королевской семьи — с покойной Елизаветой II

После Рождества принцесса Уэльская редко появлялась на публике, ссылаясь на операцию на брюшной полости. В то же время ее отсутствие породило несколько теорий заговоров, включая предположения об изменах Уильяма. В конце концов Кейт обнародовала фото с детьми в соцсетях, которое вызвало еще больше слухов, поскольку было отредактировано. Associated Press и другие информационные агентства изъяли фотографию.

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