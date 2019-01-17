ГФС запустила онлайн-сервис автоматического заполнения налоговых деклараций [пошаговая видеоинструкция]

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Государственная фискальная служба Украины запустила новый сервис по автоматическому заполнению налоговых деклараций и опубликовала пошаговую инструкцию по его использованию.

Новый сервис является частью «Электронного кабинета плательщика» (https://cabinet.sfs.gov.ua/), он предусматривает частичное автоматическое заполнение декларации об имущественном состоянии и доходах на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, имеющихся в Государственном реестре физических лиц и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества.

Воспользоваться указанным сервисом могут физические лица, которые в соответствии с законодательством обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, лица, имеющие право подать декларацию с целью получения налоговой скидки, и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Чтобы подать декларацию в электронном виде с использованием сервиса автоматического частичного заполнения, следует заблаговременно позаботиться о получении личной электронной цифровой подписи, которую можно получить в любом аккредитованном центре сертификации ключей.

Отметим, что информация из Государственного реестра физических лиц, на основании которой автоматически заполняется декларация, может быть неполной, поскольку в реестре не отображаются данные о доходах, полученных от физических лиц и иностранные доходы. Поэтому при заполнении декларации любое значение можно откорректировать в ручном режиме.

В итоге, заполнение декларации в Электронном кабинете позволит сократить время и расходы на представление отчетности; минимизировать ошибки при заполнении декларации; в случае необходимости предоставить копии документов в приложении к декларации, что важно, в частности, при использовании права на налоговую скидку.

Источник: ГФСУ