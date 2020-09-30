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Gigabyte анонсировала три компактных компьютера BRIX PRO с процессорами Intel Tiger Lake-U

Gigabyte анонсировала три компактных компьютера BRIX PRO с процессорами Intel Tiger Lake-U

Gigabyte анонсировала три компактных компьютера BRIX PRO с процессорами Intel Tiger Lake-U


Компания Gigabyte подготовила к выпуску несколько новых компактных компьютерных систем, выполненных на базе процессоров Intel семейства Tiger Lake. Эти системы серии BRIX PRO ориентированы на продажу потребителям через розничные торговые сети.

Все три новые модели обладают одинаковыми размерами 196,2×44,4×140 мм и занимают объём пространства 1,16 литра. В них используются материнские платы размерами 146х102 мм. В устройствах применяются процессоры серии Tiger Lake-U с максимальным TDP 28 Вт. Таким образом, системы должны обеспечивать достаточный запас производительности. Фактически, все три модели (BSi3-1115G4, BSi5-1135G7 и BSi7-1165G7) обладают почти идентичными техническими характеристиками. Отличия заключаются лишь в модели используемого процессора и конфигурации интегрированного графического ядра. Подробные характеристики новинок представлены в следующей таблице.

МодельBSi3-1115G4BSi5-1135G7BSi7-1165G7
CPUIntel Core i3-1115G4
2 ядра / 4 потока
1,7-4,1 ГГц (3,0 ГГц)
12-28 Вт (28 Вт)		Intel Core i5-1135G7
4 ядра /8 потоков
0,9-4,2 ГГц (2,4 ГГц)
12-28 Вт (28 Вт)		Intel Core i7-1165G7
4 ядра /8 потоков
1,2-4,7 ГГц (2,8 ГГц)
12-28 Вт (28 Вт)
GPUIntel UHD Graphics
(48 исполнительніх блоков)
1,25 ГГц		Intel Iris Xe Graphics
(80 исполнительніх блоков)
1,3 ГГц		Intel Iris Xe Graphics
(96 исполнительніх блоков)
1,3 ГГц
ОЗУ2 слота DDR4 SO-DIMM, до 64 ГБ DDR4-3200
Мат.плата3,5″ SBC
НакопителиSSD1x M.2-2280 (PCIe 4.0 x4)
1x M.2-2280 (PCIe 3.0 x4 или SATA)
DFF1 ×  SATA III
Беспроводная связьIntel Wi-Fi 6 AX201
2×2 802.11ax Wi-Fi + Bluetooth 5.1
Ethernet1 × GbE (Intel I219-V)
1 × 2.5 GbE (Intel I225-V)
USBСпереди4 × USB 3.2 Gen 2 Type-A
Сзади2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A
Thunderbolt1 x Thunderbolt 4 (Type-C)
Видеовыходы4 × HDMI 2.0a
1 × DisplayPort 1.4 (через Thunderbolt 4 Type-C)
Аудио1 × 3,5-мм (Realtek ALC255)
Блок питанияВнешний, 135 Вт

Особенностью новых систем Gigabyte BRIX PRO является наличие четырёх видеовыходов HDMI 2.0, каждый из которых позволяет подключать 4K60p мониторы. Дополнительно доступен порт Thunderbolt 4, который позволяет подключать дисплей с характеристиками до 8K60p. Устройства способны одновременно выводить изображение на четыре из пяти возможных мониторов. Корпуса компьютеров изготовлены из металла, к ним можно магнитом крепить Wi-Fi-антенны.

Gigabyte анонсировала три компактных компьютера BRIX PRO с процессорами Intel Tiger Lake-U

Новые компактные компьютеры Gigabyte BRIX PRO поступят в продажу в ноябре, но уровень их рекомендованных розничных цен пока не сообщается.

Источник: anandtech

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