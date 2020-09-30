Gigabyte анонсировала три компактных компьютера BRIX PRO с процессорами Intel Tiger Lake-U
Компания Gigabyte подготовила к выпуску несколько новых компактных компьютерных систем, выполненных на базе процессоров Intel семейства Tiger Lake. Эти системы серии BRIX PRO ориентированы на продажу потребителям через розничные торговые сети.
Все три новые модели обладают одинаковыми размерами 196,2×44,4×140 мм и занимают объём пространства 1,16 литра. В них используются материнские платы размерами 146х102 мм. В устройствах применяются процессоры серии Tiger Lake-U с максимальным TDP 28 Вт. Таким образом, системы должны обеспечивать достаточный запас производительности. Фактически, все три модели (BSi3-1115G4, BSi5-1135G7 и BSi7-1165G7) обладают почти идентичными техническими характеристиками. Отличия заключаются лишь в модели используемого процессора и конфигурации интегрированного графического ядра. Подробные характеристики новинок представлены в следующей таблице.
|Модель
|BSi3-1115G4
|BSi5-1135G7
|BSi7-1165G7
|CPU
|Intel Core i3-1115G4
2 ядра / 4 потока
1,7-4,1 ГГц (3,0 ГГц)
12-28 Вт (28 Вт)
|Intel Core i5-1135G7
4 ядра /8 потоков
0,9-4,2 ГГц (2,4 ГГц)
12-28 Вт (28 Вт)
|Intel Core i7-1165G7
4 ядра /8 потоков
1,2-4,7 ГГц (2,8 ГГц)
12-28 Вт (28 Вт)
|GPU
|Intel UHD Graphics
(48 исполнительніх блоков)
1,25 ГГц
|Intel Iris Xe Graphics
(80 исполнительніх блоков)
1,3 ГГц
|Intel Iris Xe Graphics
(96 исполнительніх блоков)
1,3 ГГц
|ОЗУ
|2 слота DDR4 SO-DIMM, до 64 ГБ DDR4-3200
|Мат.плата
|3,5″ SBC
|Накопители
|SSD
|1x M.2-2280 (PCIe 4.0 x4)
1x M.2-2280 (PCIe 3.0 x4 или SATA)
|DFF
|1 × SATA III
|Беспроводная связь
|Intel Wi-Fi 6 AX201
2×2 802.11ax Wi-Fi + Bluetooth 5.1
|Ethernet
|1 × GbE (Intel I219-V)
1 × 2.5 GbE (Intel I225-V)
|USB
|Спереди
|4 × USB 3.2 Gen 2 Type-A
|Сзади
|2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A
|Thunderbolt
|1 x Thunderbolt 4 (Type-C)
|Видеовыходы
|4 × HDMI 2.0a
1 × DisplayPort 1.4 (через Thunderbolt 4 Type-C)
|Аудио
|1 × 3,5-мм (Realtek ALC255)
|Блок питания
|Внешний, 135 Вт
Особенностью новых систем Gigabyte BRIX PRO является наличие четырёх видеовыходов HDMI 2.0, каждый из которых позволяет подключать 4K60p мониторы. Дополнительно доступен порт Thunderbolt 4, который позволяет подключать дисплей с характеристиками до 8K60p. Устройства способны одновременно выводить изображение на четыре из пяти возможных мониторов. Корпуса компьютеров изготовлены из металла, к ним можно магнитом крепить Wi-Fi-антенны.
Новые компактные компьютеры Gigabyte BRIX PRO поступят в продажу в ноябре, но уровень их рекомендованных розничных цен пока не сообщается.
Источник: anandtech