Gillette показала на CES новый бритвенный станок с… подогревом

Казалось бы, что ещё может придумать компания Gillette в таких обыденных вещах, как повседневное бритьё, помимо увеличения количества лезвий и добавления вибро-режима в своих станках. Оказывается, можно сделать бритву с подогревом. Именно такую разработку представил на CES 2019 новый отдел инновационных продуктов GilletteLabs.

В конструкции Heated Razor есть металлическая полоска, расположенная под лезвиями, которая менее чем за секунду может нагреться до температуры +45 °С (или +50 °С в зависимости от выбранного режима). Тем самым, она нагревает пену или гель, а также кожу, делая бритьё более комфортным, словно с горячим полотенцем. Компания уверяет, что таким образом станок нагревает кожу сильнее, чем если бы вы просто опустили его в горячую воду.

Стоимость такой мужской вещицы составляет $160. Это уже не обычный станок Gillette, а достаточно дорогое устройство. Heated Razor оснащён аккумулятором, который заряжается от беспроводной зарядки, встроенной в подставку. Лезвий не прибавилось, их по-прежнему пять.

Судя по всему, желающих приобрести такой станок для бритья будет немало. Прежде чем привезти его на CES, Gillette в октябре прошлого года запустила краудфандинговую кампанию на Indiegogo, где ей удалось собрать в пять раз больше необходимой суммы. Пользователи, финансово поддержавшие проект, получат Heated Razor уже в феврале. Сроки появления станка в свободной продаже пока не известны.

Источник: Engadget