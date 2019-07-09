Глава НБУ обвинил польский офис PayPal в намеренном затягивании запуска платежной системы в Украине





После длительного перерыва появился очередной повод вспомнить одну из самых наболевших для украинских айтишников тем. Конечно же, речь о запуске PayPal в Украине, который неустанно обсуждают последние десять лет как минимум. Повод этот предоставил сам глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий. В свежем интервью он назвал конкретную причину, мешающую запуску PayPal в Украине. Говоря точнее, глава регулятора возложил всю вину на региональный польский офис PayPal, который, по словам Смолия, намеренно затягивает процесс.

«Мы два года назад вели активные переговоры по привлечению PayPal в Украину. Возможно, я ошибаюсь, но скажу откровенно личное мнение: ближайший к Украине офис PayPal находится в Польше и возглавляет его гражданин нашей соседней северной страны. Он, может, и сдерживает возможность использования этого инструмента, чтобы наши IT-специалисты, работающие на иностранные компании, не могли через PayPal получать средства в Украину», — цитирует слова главы НБУ источник.

Глава НБУ отдельно напомнил, что сейчас PayPal работает в Украине частично, а именно — украинцы могут пополнять счета и использовать сервис наряду с другими доступными для оплаты товаров и услуг различных компаний. Впрочем, как показывает практика, некоторые зарубежные магазины ограничивают возможность использования PayPal в качестве способа оплаты для украинских пользователей.

Напомним, в конце августа прошлого года на украинский рынок вышла дочерняя компания PayPal – Xoom, после чего многие заговорили о скором выходе самой PayPal на рынок Украины. Но вскоре после этого события небезызвестный Максим Нефедов, который недавно вступил в должность главы Государственной таможенной службы, прямо заявил, что PayPal попросту неинтересен рынок Украины, поэтому и полноценного запуска никто не планирует.

Источник: ukrinform.ua