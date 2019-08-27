Глава ООН объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию», уровень концентрации CO2 в атмосфере обновил абсолютный максимум





Иногда мы пишем новости о различных проявлениях климатических изменений. Собственно, буквально неделю назад мы рассказывали, что 2019 год, который еще не завершился, уже побил множество температурных рекордов. Да, прямого отношения изменения климата к тематике нашего сайта не имеют, но, как и другие подобные темы, глобальное потепление — это одна из самых важных научных тем и проблем человечества. Само собой, о климатических изменениях, которые в последние годы стали особенно явными, говорили в рамках саммита G7, прошедшего на днях во французском городе Биаррице. Генсек ООН Антониу Гутерреш, присутствующий на мероприятии, объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию».

Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере (измеряется в молекулах на миллион частиц воздуха) достиг высочайшей отметки за всю историю человечества.

«Такой уровень концентрации CO2 (точное значение он не назвал) существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше», – сказал генсек ООН.

По данным сайта CO 2 Now.org, в июле было зафиксировано значение 411,77 частиц на миллион.

Глава ООН напомнил о стремительном таянии ледников в Гренландии и лесных пожарах в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне и июле этого года, что привело к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

«Все происходящее – это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем в Париже [на момент принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году]. И научные данные это подтверждают. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию до конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45 процентов сократить выбросы парниковых газов к 2030 году», – заявил глава ООН.

Он подчеркнул, что страны должны прилагать больше усилий для выполнения Парижского соглашения. Многие из данных в Париже обещаний по борьбе с изменением климата не выполняются, отметил Гутерриш. Более того, мер, предусмотренных этим соглашением, уже недостаточно, заявил генеральный секретарь.

Источник: ООН