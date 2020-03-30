Главный конкурент SpaceX Starlink — компания OneWeb — объявила о банкротстве





Планы стартапа OneWeb, являющегося главным конкурентом проекта глобального спутникового интернета SpaceX Starlink, потерпели крах. После неудачной попытки получить финансирование британская компания подала заявление в суд Южного округа штата Нью-Йорк о признании банкротом согласно главе 11 Кодекса США о банкротстве. OneWeb заявила, что была близка к получению финансовой помощи, но пандемия коронавируса привела к мировому кризису и нестабильности на рынке, в результате чего сделка сорвалась. Процедура банкротства позволит компании сохранить за собой право владения, использовать активы для продажи бизнеса и продолжения своей деятельности.

С начала текущего года OneWeb вела переговоры об инвестициях на сумму $2 млрд с японским телекоммуникационным гигантом SoftBank для реализации запуска и развёртывания на орбите сети интернет-спутников. В своём заявлении компания сослалась на сокращение рабочих мест, но не уточнила сколько людей потеряют работу. Тем не менее, для OneWeb это еще не конец. Глава 11 Кодекса США о банкротстве обычно используется для реорганизации и получения второго шанса, но теперешнее положение компания очень шаткое.

У OneWeb были большие амбиции обеспечить к 2027 году полное покрытие Земли спутниковым интернетом. Для этого она должна была запустить на низкую орбиту 600 спутников. На текущий момент запущено 74 спутника. Среди инвесторов проекта числятся Virgin Group, Qualcomm, AirBus Group, SoftBank, Coca-Cola, Hughes Network Systems и многие другие известные компании.

Источник: Engadget