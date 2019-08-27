GlobalFoundries обвинила TSMC в нарушении 16 патентов, требует заблокировать поставки в США чипов для Apple, NVIDIA, Google и др.





Компания GlobalFoundries подала судебные иски против крупнейшего в мире производителя полупроводниковой продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). В исках утверждается, что чипы TSMC нарушают патенты GlobalFoundries, полученные в США и Германии.

В рамках судебного процесса GlobalFoundries пытается заблокировать импорт процессоров, которые, по её словам, зависят от нарушенных патентов. Если будет принято решение о запрете импорта в США соответствующих чипов, то это затронет все устройства Apple iPhone и iPad, каждый смартфон Google Pixel, каждый графический процессор NVIDIA и многие другие продукты.

Пока что юридическое противостояние находится на начальной стадии. Однако если суды примут решение в пользу GlobalFoundries, это может оказать огромное влияние на бизнес потребительских технологий. В рамках судебных процессов наряду с Apple, Google и NVIDIA, GlobalFoundries также вызывает в суд такие компании, как ASUS, Broadcom, Cisco HiSense, Lenovo, MediaTek, Motorola, OnePlus, Qualcomm и TCL, которые также используют чипы TSMC для своих устройств.

GlobalFoundries утверждает, что TSMC нарушает 16 её патентов: 13 в США и ещё 3 в Германии. В отличие от TSMC, GlobalFoundries не особо занимается бытовой электроникой. Она выпускает некоторые чипы для AMD, которая, в частности, не включена в целевой список компаний, несмотря на тот факт, что AMD полагается на TSMC для производства своих новейших чипов по нормам 7-нм техпроцесса.

Источник: The Verge