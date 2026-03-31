31.03.2026

Инженеры TSMC похитили секрет 2-нм техпроцесса с помощью камеры на смартфоне

Олександр Федоткін

Інженери TSMC викрали секрет 2-нм техпроцесу за допомогою камери на смартфоні

Группу бывших и действующих инженеров TSMC обвиняют в причастности к похищению секретов 2-нм техпроцесса.


Производство полупроводников остается одной из наиболее уязвимых отраслей для похищения технологических секретов. В частности, Тайвань очень серьезно относится к подобным инцидентам. В настоящее время, согласно отчёту UDN, инженеров TSMC признали виновными в нарушении «Закона о национальной безопасности». Сторона обвинения требует для виновных до 14 лет тюремного заключения

Прокуроры заявляют, что с 2023 года до первой половины 2025 года к инженерам TSMC У Бинцзюню и Гэ Ипину неоднократно обращался представитель компании Tokyo Power Co. Чэнь Лимин с просьбой передать ключевые технологии и коммерческие тайны. Tokyo Power Co., Ltd стремилась стать поставщиком оборудования для большего количества предприятий, использующих передовые технологии TSMC.

В результате анализа снятой инженерами на смартфон информации Tokyo Power Co., Ltd. усовершенствовала характеристики оборудования для травления с целью получить разрешение на поставку оборудования для массового производства на объекте TSMC, использующем 2-нанометровый технологический процесс травления.


До этого сообщалось, что служба безопасности TSMC выявляла лиц, которые пытались незаконно получить доступ к базе данных компании. Судя по всему, инженеры компании использовали смартфоны для фотографирования конфиденциальных документов во время 2-нм техпроцесса на производственной площадке.

Главным виновником считается бывший сотрудник TSMC, Чэнь Вэйцзе, который после увольнения устроился в Tokyo Electron (TEL). Конфиденциальные данные собирались ради получения информации о 2-нм техпроцессе травления TSMC и улучшения оборудования TEL на фоне конкуренции с тайваньским техгигантом.

Аналогичное расследование ведется и в отношении Вей-Джен Ло, бывшего сотрудника TSMC, который сейчас работает в Intel и которого также обвиняют в передаче секретных технологий.

Ранее мы писали, что NASA исключило российского сантехника-астронавта из миссии Crew-12 из-за кражу секретных данных SpaceX. Кроме этого сообщалось, что китайцы взломали литографическую машину ASML при попытке украсть секреты.

Источник: wccftech

