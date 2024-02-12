Глобальные продажи полупроводников в 2023 году упали на 8,2% ─ до $526,8 млрд

По оценкам организации Semiconductor Industry Association (SIA), в 2023 году продажи мировой полупроводниковой промышленности упали примерно на $47 млрд до $526,8 млрд. Поставки сократились на 8,2%. Это был резкий спад по сравнению с рекордным 2022 годом, когда продажи составили $574,1 млрд. Хорошая новость состоит в том, что во второй половине года продажи значительно выросли.

Слабые продажи чипов в первом полугодии были связаны с коррекцией запасов в секторах клиентских ПК, бытовой электроники и серверов. Между тем, продажи чипов в четвертом квартале 2023 года подскочили до $146 млрд, что на 11,6% больше, чем в четвертом квартале 2022 года, и на 8,4% выше, чем в третьем квартале 2023 года. Декабрь также завершился на высокой ноте: продажи достигли $48,6 млрд, что на 1,5% больше, чем в ноябре.

Лидерами поставок являются чипы сегмента логических продуктов: процессоры, графические процессоры, FPGA и аналогичные устройства для обработки данных. Объем их продаж за год составил $178,5 млрд, что превосходит показатели трех последующих категорий вместе взятых. На втором месте расположился сегмент памяти с доходом в $92,3 млрд, что стало результатом снижения цен на 3D NAND и DRAM в первой половине года. В обоих случаях продажи снизились по сравнению с прошлым годом.

В то же время продажи микроконтроллеров и автомобильных интегральных схем выросли на 11,4% и 23,7% в годовом исчислении соответственно. При этом выручка от микроконтроллеров составила $27,9 млрд, а от автомобильных ИС ─ достигла нового максимума в $42,2 млрд. Это указывает на быстрый рост спроса на микросхемы со стороны производителей автомобилей, интеллектуальных устройств, поскольку в этих отраслях сейчас используется больше полупроводников, чем когда-либо прежде.

Европа оказалась единственным регионом, где наблюдался рост продаж полупроводников ─ на 4%. Продажи чипов в Америке снизились на 5,2%, в Японии ─ на 3,1%, а в Китае произошло самое большое падение ─ на 14%.

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В 2024 году прогнозируется двузначный рост рынка, заявил Джон Нойффер, президент и генеральный директор SIA.

Источник: anandtech