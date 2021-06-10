Glovo, Bolt, Delivery Hero и Wolt объявили о создании общей платформы по регулированию работы сервисов доставки в Европе

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Сервисы курьерской доставки Glovo, Bolt, Delivery Hero и Wolt объявили о старте сотрудничества с целью создания проекта «Европейская цель» (European Purpose) по регулированию работы сервисов доставки в Европе. Он предусматривает разработку платформы с описанием особых норм и обязанностей сервисов доставки для их успешного функционирования, а также рекомендации для правительств. Разработка проекта «Европейская цель» базируется на одобренном экспертами «Положении о принципах», который подписали четыре компании еще в декабре 2020 года.

Кроме того, основатели компаний Glovo, Delivery Hero, Bolt и Wolt приняли решение о создании Кодекса поведения, а также сборника лучших корпоративных и нормативных практик для регулирования экономических условий работы сервисов. Эти документы планируют разработать до 1 сентября 2021 года для поддержки существующих нормативных процессов на уровне Европейского Союза.

«В Glovo мы всегда стремились к более справедливому регулированию работы представителей гиг-экономики. Мы взяли на себя инициативу создать проект «Европейская Цель» для того, чтобы разработать лучшую систему работы сервисов. Вместе с Bolt, Wolt и Delivery Hero мы предлагаем соответствующее регулирование трудовых отношений и социальных гарантий для всех участников платформ сервисов доставки, независимо от их типа занятости. Мы ищем решения, которое учтет уникальные результаты и преимущества e-commerce, и приглашаем другие компании присоединиться к нам в этом поиске – стать частью важного проекта» — отметил соучредитель компании Glovo Саша Мишо.

«Данный проект является источником инноваций, регулирования трудовых отношений и экономического роста. Для обеспечения его эффективности, необходимо разработать такую экосистему, которая будет отражать основные европейские ценности. Bolt стремится быть одним из ведущих разработчиков проекта и стать надежной частью рынка доставки» — прокомментировал соучредитель и генеральный директор компании Bolt Маркус Виллинг.

В период с июня по август 2021 года к участию в разработке проекта планируют привлечь общественность. Все заинтересованные стороны рынка доставки, включая пользователей сервисов, смогут поделиться своими мыслями и принять участие в разработке проекта.

Источник: European Purpose