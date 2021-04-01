Glovo отримав 450 млн євро інвестицій, це найбільший раунд фінансування в історії іспанського стартапу





Сервіс швидкої кур’єрської доставки Glovo оголосив про завершення раунду фінансування серії F на суму 450 млн євро (530 млн доларів). Останній раунд очолили нью-йоркські інвестори від Lugard Road Capital та Luxor Capital Group. У раунді також взяли участь попередні інвестори Glovo включаючи Delivery Hero, Drake Enterprises та GP Bullhound.

Після завершального раунду фінансування, найбільшого в історії іспанського стартапу, компанія Glovo інвестує в розширення своєї присутності на 20 ринках, де оперує в актуальний час. Компанія також зосередить сили на розвитку нового бізнес-підрозділу Q-Commerce, що становить важливу частину стратегії пенетрації мультикатегорійної доставки на цих ринках.

Цього року компанія Glovo оголосила про партнерство зі швейцарською компанією з нерухомості Stoneweg на суму в 100 млн євро, що спрямоване на розширення мережі «dark stores» та залучення нового CTO Нарека Вердяна, який попередньо займав посаду віце-президента з інжинірингу в компанії American Express. Вердян очолить процеси з розширення технічної команди з 300 до 500 спеціалістів у глобальному офісі Glovo у Барселоні та її технічних центрах в Мадриді та Варшаві.

Зазначимо, що місяць тому сервіс Glovo знизив вартість доставки на 10-20 грн одразу в 9 містах України.

Джерело: Glovo