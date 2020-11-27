Glovo представил третье поколение сервисов доставки Q-Commerce, в рамках которого будет доставлять товары из магазинов всего за 30 минут

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Сервис быстрой курьерской доставки Glovo объявил о запуске нового бизнес-подразделения «Q-Commerce» (quick commerce, быстрая коммерция), который представляет собой третье поколение сервисов доставки, доставляя товары ежедневного потребления и продукты питания в городах меньше чем за тридцать минут.

Ориентируясь на категории розничной торговли и продовольственных товаров, и сотрудничая с несколькими крупнейшими мировыми ритейлерами, включая в Украине Procter & Gamble, Coca-Cola, Durex и сети супермаркетов такие как Auchan, Novus, Фора и Сильпо, направление Q-Commerce связывает пользователей приложения Glovo не только с ресторанами и супермаркетами, но и позволяет заказать что угодно: от игрушек и музыки к книгам, цветов, косметики и медикаментов.

До этого на мировом рынке доставки присутствовали представители первого и второго поколения сервисов. Игрокам первого поколения свойственна бизнес-модель с фокусом на доставку из ресторанов, которые имеют собственные логистические возможности. Glovo – это представитель второго поколения, который объединяет маркетплейс и логистические услуги, а также предоставляет возможность отследить заказ в режиме реального времени.

Cервис Glovo доставил уже более 12 млн заказов из многих категорий во всем мире, в 2020 году их количество возросло более чем на 300% по сравнению с прошлым годом. Только в Украине по сравнению с ноябрем 2019 года количество заказов в категориях магазины и супермаркеты выросла на 1650%.

«С закрытием магазинов и мировым локдауном, потребители надеются получить возможность заказать еще больше видов товаров прямо домой. Это создает новый пользовательский спрос и речь совсем не идет об ожидании доставки от 24 до 48 часов. Наоборот, теперь ожидание – это вопрос считанных минут. В Glovo мы осуществляем доставку всех доступных товаров через Q-Commerce менее чем за 30 минут. Продолжая расширять спектр товаров для заказа, мы рады запустить Q-Commerce в Испании и ускорить ее распространение в остальных странах Европы, Восточной Европы и Африки в течение следующих 12 месяцев» — отметил Даниэль Алонсо, глобальный директор Q-Commerce в Glovo.

Отметим, что основанный в Барселоне сервис Glovo сегодня работает в более чем 650 городах в 22 странах мира на трех континентах. Ежемесячно во всем мире доставкой Glovo пользуются более 2,5 млн пользователей, заказы доставляют больше 50,000 курьеров. В Украине сервис начал работу в октябре 2018 года и уже представлен в 28 городах.

Напомним, что вчера Glovo запустил опцию самовывоза заказов без платы за доставку, причем Украина стала третьей страной мира с данной функцией.

Источник: Glovo