Новости Игры 20.09.2024 в 11:16 comment views icon

God of War Ragnarök на ПК: игроки жалуются на многочисленные технические проблемы и низкую производительность

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Ігор Панченко

Автор новостей

God of War Ragnarök на ПК: игроки жалуются на многочисленные технические проблемы и низкую производительность

После выхода компьютерной версии God of War: Ragnarök пользователи сообщают о многочисленных технических проблемах, включая низкий FPS, зависания и внезапные вылеты игры.

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Основной причиной этих проблем может быть недостаточный объем видеопамяти. God of War: Ragnarök требует минимум NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ), AMD RX 5500 XT (8 ГБ) или Intel Arc A750. Пользователи более слабых видеокарт сообщают о серьезных проблемах. Например, владелец GTX 1650 на Reddit рассказал, что игра вообще не запускается на его системе.

God of War Ragnarök на ПК: гравці скаржаться на численні технічні проблеми та низьку продуктивність

Даже при наличии соответствующего оборудования игроки могут столкнуться с проблемами из-за стороннего программного обеспечения. В частности, MSI Afterburner известен тем, что вызывает конфликты. Специалисты советуют выключить все оверлеи, которые часто становятся источником неполадок.

Отдельной проблемой стало управление с помощью мыши и клавиатуры. Игроки жалуются на невозможность управлять камерой с помощью мыши, из-за чего они вынуждены использовать клавиши со стрелками. Некоторые решают проблему перезапуском игры или изменением настроек чувствительности мыши.

Разработчики уже выпустили патч, который частично исправил ситуацию. Однако многим пользователям все еще приходится использовать геймпад для комфортной игры. Однако у игры даже с контроллерами DualSense и Xbox есть проблемы.

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God of War Ragnarök на ПК: гравці скаржаться на численні технічні проблеми та низьку продуктивність

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Источник: Gamepressure

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