Новая часть серии God of War могут анонсировать на State of Play в апреле 2026 года. Инсайдеры утверждают, что это будет полноценное продолжение приключений Кратоса, а не очередной ремейк или небольшой спин-офф.





После насыщенного начала года для фанатов серии, новости о будущем франшизы вновь всколыхнули сеть. Как сообщает Game Rant, известный инсайдер Том Хендерсон намекнул на громкий анонс, который Sony готовит к середине апреля.

Напомним, что в феврале 2026 года Santa Monica Studio уже удивила игроков внезапным релизом God of War: Sons of Sparta и анонсом ремейка оригинальной греческой трилогии. Однако на этот раз речь идет о настоящей «большой» игре.

Слухи указывают на то, что новая часть может стать прямым продолжением God of War Ragnarok. Сообщество активно обсуждает вероятный сеттинг, среди которых фаворитом остается Древний Египет, хотя некоторые утечки намекают на историю Фей.





Ожидается, что презентация состоится на новом State of Play, который по неофициальным данным запланирован на 16 апреля. Sony стремится закрепить успех начала года и продемонстрировать мощность PlayStation 5 Pro в новых блокбастерах.

Важно отметить, что это не имеет отношения к God of War Trilogy Remake, релиз которого назначен на август. Компания ведет параллельную работу над несколькими проектами во вселенной, чтобы удовлетворить запросы как олдскульных фанатов, так и новичков.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Технические характеристики будущего тайтла обещают быть революционными. Разработчики из Santa Monica якобы тестируют новые механики взаимодействия с окружением, которые ранее были невозможными из-за ограничений железа.

Для игроков это означает, что эпоха ожидания подходит к концу. Если анонс действительно состоится в апреле, мы сможем увидеть первый полноценный геймплей и, возможно, узнать примерное окно релиза уже в конце года.

Пока Sony официально не подтвердила дату State of Play фанатам остается внимательно следить за социальными сетями студии. Однако количество «совпадений» в отчетах различных инсайдеров делает этот анонс одним из самых вероятных событий месяца.

Источник: Game Rant