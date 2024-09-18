God of War Ragnarök на ПК: релизный трейлер и новые функции

В преддверии выхода God of War Ragnarök на персональных компьютерах разработчики опубликовали информацию о новых функциях для ПК-версии популярного экшена, а также представили захватывающий релизный трейлер.
Студия Santa Monica Studio представила две новые функции, которые сначала появятся в ПК-версии, а затем их добавят и в консольной. Первая — «Уменьшение подсказок для головоломок» — позволяет игрокам реже слышать советы от спутников во время решения загадок. Эту опцию можно активировать в настройках игрового процесса.
Вторая функция — «Аудиоописание кинематографических сцен» — ориентирована на слабовидящих игроков. Она обеспечивает детальное звуковое сопровождение визуальных событий во время кат-сцен, дополняя диалоги контекстной информацией. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно включить соответствующую опцию в меню доступности звука.
В честь выхода игры на ПК Santa Monica Studio подготовила специальные оповещения для стримеров. Они содержат анимации Кратоса, Тора, Атрея и Фенрира для различных событий трансляции: новых подписчиков, донатов и тому подобное. Студия также выпустила набор для фанатов, который можно скачать на официальном сайте. В него входят баннеры для социальных сетей и обои, включая варианты для ультраширокоформатных мониторов.
God of War Ragnarök для ПК — это продолжение эпической скандинавской саги, разработанной студией Santa Monica в сотрудничестве с Jetpack Interactive. Игра начинается с наступления Фимбулвинтера, когда Кратос и Атрей отправляются в путешествие по Девяти Мирам, ища ответы и пытаясь предотвратить Рагнарёк. Игроки столкнутся с мифическими существами и богами, будут исследовать потрясающие пейзажи и примут участие в динамичных боях, используя легендарное оружие Кратоса.
God of War Ragnarök выходит на ПК (Steam, Epic Games) уже завтра, 19 сентября. Стоит отметить, что для игры нужна учетная запись PlayStation Network.
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Источник: Insider-gaming
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