Новости Игры 20.08.2025 comment views icon

GOG открыл фестиваль "Дни Украины" — Cossacks, коллекция Whale Rock и другие со скидкой до -95%

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

GOG открыл фестиваль "Дни Украины" — Cossacks, коллекция Whale Rock и другие со скидкой до -95%

Платформа GOG запустила тематическую акцию, посвященную украинским разработчикам — «Дни Украины«.

В течение семи дней пользователи могут приобрести более сотни игр и дополнений наших разработчиков со значительными скидками — некоторые тайтлы подешевели почти в десять раз. Среди самых заметных предложений — серия Sherlock Holmes от киевской студии Frogwares со скидкой 90%, игры Metro — минус 85%, а S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна со скидкой 30%.

Акция охватывает как культовые франшизы, так и менее известные, но атмосферные проекты: Cossacks, Fox Tails, Ostriv, Dofamine (стоимостью всего $0.23), Boxville и многие другие. Все игры на GOG — без DRM, поэтому после покупки они остаются в вашей библиотеке навсегда и не требуют подключения к интернету.

Небольшой список игр со скидками в GOG от более дешевых к более дорогим

Также неделя украинских игр также продолжается в Steam, где представлены не только скидки, а еще и много анонсов. Мы отобрали 19 будущих игр, среди которых пиксельная Last of Us и изометрический S.T.A.L.K.E.R.

