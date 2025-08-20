GOG открыл фестиваль "Дни Украины" — Cossacks, коллекция Whale Rock и другие со скидкой до -95%

Платформа GOG запустила тематическую акцию, посвященную украинским разработчикам — «Дни Украины«.
В течение семи дней пользователи могут приобрести более сотни игр и дополнений наших разработчиков со значительными скидками — некоторые тайтлы подешевели почти в десять раз. Среди самых заметных предложений — серия Sherlock Holmes от киевской студии Frogwares со скидкой 90%, игры Metro — минус 85%, а S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна со скидкой 30%.
Акция охватывает как культовые франшизы, так и менее известные, но атмосферные проекты: Cossacks, Fox Tails, Ostriv, Dofamine (стоимостью всего $0.23), Boxville и многие другие. Все игры на GOG — без DRM, поэтому после покупки они остаются в вашей библиотеке навсегда и не требуют подключения к интернету.
Небольшой список игр со скидками в GOG от более дешевых к более дорогим
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — $30.9 (-30%)
- The Sinking City Remastered — $7.79 (-70%)
- STONKS-9800 — $4.40 (-30%)
- FoxTail — $4.19 (-30%)
- Whale Rock Games — Immersive Puzzles Bundle — $3.18 (-95%)
- Metro: Last Light Redux — $2.99 (-85%)
- Metro 2033 Redux — $2.99 (-85%)
- Boxville — $2.34 (-50%)
- Heroes of Annihilated Empires — $1.99 (-75%)
- Knightin’+ — $1.99 (-50%)
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments — $1.69 (-90%)
- Cossacks Anthology — $1.39 (-75%)
- Bounty Train — $0.69 (-90%)
- Trust No One — $0.69 (-50%)
Также неделя украинских игр также продолжается в Steam, где представлены не только скидки, а еще и много анонсов. Мы отобрали 19 будущих игр, среди которых пиксельная Last of Us и изометрический S.T.A.L.K.E.R.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: