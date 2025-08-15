Новости Игры 15.08.2025 comment views icon

S.T.A.L.K.E.R. в 2D и пиксельная Resident Evil: 19 анонсов с Фестиваля украинских игр в Steam

Маргарита Юзяк

На Фестивале украинских игр в Steam вместе со скидками и демоверсиями наши разработчики анонсировали под 20 тайтлов. Среди них чумаки-торговцы, пиксельный Resident Evil и S.T.A.L.K.E.R. в 2D.

Всего ожидается около 20 анонсов, но на момент написания новости вышло 19. Поэтому извиняемся, кого не удалось вспомнить. На фестивале показали широкий спектр жанров — от кооперативных шутеров и survival horror до визуальных новелл, стратегий и ритм-игр. Заметно, что многие команды выбрали атмосферные приключения с элементами ужасов, симуляторы с нестандартными темами и проекты с выразительным национальным или историческим колоритом.

Например, среди таких примечательных проектов — кооперативный roguelite-шутер с видом сверху DDoD. Его быстро успели сравнить атмосферой с S.T.A.L.K.E.R. Больше всего она напоминает легендарную серию о Чернобыльской Зоне из-за того, что действие разворачивается на изолированной локации, где реальность искажена аномалиями, мутантами и остатками экспериментов. Из-за визуала изначально были ассоциации с Project Zomboid, но все-таки они очень разные. Здесь другой геймплей: игроки отправляются в рейды, чтобы собрать ресурсы, найти артефакты и выжить среди хаоса, который меняется с каждым забегом.

Другая заметная игра мрачная пиксельная игра The Road of Dust and Sorrow. Это история о матери и дочери, которые пытаются выжить в мире, разрушенном биотехнологической катастрофой. Чем-то она напоминает простенькие Silent Hill и Resident Evil, а может кто-то увидит сюжетные параллели с The Last of Us (через тему родители-дети). Героини проходят сквозь напряженное исследование мира, бои с мутантами и головоломки. В конце концов самое важное не только сражаться и искать ресурсы, а защитить самое дорогое, что осталось.

Еще довольно интересная Chumaky — исторический симулятор торговли, переносящий игрока в эпоху украинских чумаков. Пользователи примеряют на себя роль свободных купцов, которые путешествовали по степям с солью, рыбой, зерном и другими товарами. Надо управлять своим обозом, планировать маршруты, заключать сделки, избегать воров, торговать с городами и селами. Но где-то товары стоят дороже, а где-то почти за бесценок.

А также предлагаем краткое описание других игр и ссылки на них в Steam, если будет интересно ознакомиться с проектом поближе. Остальные анонсы, которые не упомянуты здесь, можно найти в отдельной категории. Так что вот остальной список:

  • Valkyrie Iteration — визуальная новелла о боевых мехах
  • Desktop Atari — симулятор аниме-компаньонки на рабочем столе
  • Rhythm Katana Dance — ритм-игра с мечом и музыкой
  • Rot Together — кооперативная игра ужасов с гниением, алхимией и телесным ужасом
  • Memory Trap: Hidden Protocol — киберпанковый триллер о потере памяти
  • Manic Pixie Dreamgirls — визуальная новелла с сюрреалистическими персонажами и романтикой
  • About a Girl — интерактивная история о подростковом кризисе и самоидентификации
  • The Last Flight — симулятор выживания на борту падающего самолета
  • Before the Silence — атмосферное приключение о последних часах перед катастрофой
  • Willow’s Paper House — психологические ужасы в стиле сказки
  • Born for the Light мистическая визуальная новелла о борьбе света и тьмы — мистическая визуальная новелла о борьбе света и тьмы
  • Agecraft стратегия развития цивилизации с уникальными механиками эпох — стратегия развития цивилизации с уникальными механиками эпох
  • Liar-for-hire сатирический симулятор работы в сфере пропаганды — сатирический симулятор работы в сфере пропаганды
  • Shrouded Lands — dark fantasy RPG с исследованием проклятых территорий
  • Lugal: Bronze Age Survival Game — выживание и управление поселением в бронзовом веке
  • Dracula: The Last Hunt — готический квест о последней охоте на вампира

Напомним о двух других акциях в Steam: фестиваль 4X-стратегий (Civilization, Stellaris, Europa Universalis и т.д.) и распродажа изометрических игр (Disco Elysium, Wasteland и другие).

