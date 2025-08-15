В Steam стартовал Фестиваль украинских игр — S.T.A.L.K.E.R. 2, Through the Nightmares и другие со скидками до -90%

14 августа в Steam стартовал Фестиваль украинских игр — скидки на различные проекты достигают до 90%. Плюс можно найти немало демоверсий.

В этом году разработчики выставили более 480 украинских игр, а также 17 свежих релизов. Среди них DoD, The Road of Dust and Sorrow, Valkyrie Iteration, Desktop Atari и Rhythm Katana Dance, а также многие другие. По скидкам можно найти 200+ игр со скидками, а еще есть отдельный раздел с 120+ демками, из которых многие опубликовали специально к старту фестиваля.

Фестиваль длится с 14 по 21 августа (до 20:00 по Киеву), а распродажа — до 18 августа. В течение недели разработчики еще будут радовать новыми анонсами и инсайдами о своих проектах.

Список игр на Фестивале украинских игр от более дорогих к более дешевым

Параллельно в Steam продолжается фестиваль 4X-стратегий, где по приятным ценам отдают разнообразные стратегии типа Civilization, Stellaris, Europa Universalis и тому подобное. А еще платформа объявила распродажа изометрических игр, среди которых Disco Elysium, Wasteland и другие.