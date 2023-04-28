Голодные игры возвращаются: смотрим первый трейлер приквела «Баллада о змеях и певчих птицах» с Рэйчел Зеглер и Питером Динклейджем

Lionsgate наконец-то показала дебютный трейлер приквелу «Голодных игр» под названием «Баллада о змеях и певчих птицах» — действие спин-оффа подростковой антиутопии развернется за 64 года до начала приключений Китнисс Эвердин и расскажет о юности Кориолане Сноу.

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В основе сюжета приквела «Голодных игр» лежит одноименный роман Сьюзен Коллинз, дополнивший оригинальную трилогию в 2020 году.

События приквела разворачиваются во время десятых Голодных игр вокруг Сноу, которого сыграл Том Блайт («Билли Кид») и героини Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история», «Белоснежка»), молодой девушки из 12-го Округа по имени Люси Грей Берд. Уверенный в себе 18-летний Кориолан ставит целью любой ценой привести подопечную к победе в турнире.

Кроме Тома Блайта и Рэйчел Зеглер в фильме сыграли Питер Динклейдж (Игра престолов), Виола Дэвис (Отряд самоубийц, Черный Адам) и Гантер Шафер (Эйфория).

Сценарий для приквела написал Майкл Лессли «Макбет», а режиссером выступил Фрэнсис Лоуренс, который поставил все части «Голодных игр» из Дженнифер Лоренс, кроме первой. После этого режиссер, как ожидается, приступит к адаптации BioShock в формате фильма для Netflix.

Выход фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» в мировой прокат запланирован на 17 ноября 2023 года.

Трейлер в оригинале на английском

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