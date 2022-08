Фільм за BioShock для Netflix поставить режисер «Голодних ігор» Френсіс Лоуренс

Наприкінці лютого ми дізналися, що Netflix та Take-Two працюють над кіноадаптацією знаменитої серії відеоігор BioShock, і ось зараз для фільму знайшли режисера та сценариста. Підтверждення з’явилося в офіційному акаунті Netflix в Twitter невдовзі після повідомлення профільного видання Deadline.

За майбутньою екранізацією BioShock закріплений режисер Френсіс Лоуренс («Голодні ігри», «Костянтин: Володар темряви», «Я — легенда»), а сценарій для неї напише Майкл Грін — він раніше працював над серіалами «Таємниці Смолвілля» та «Американські боги», а також фільмами «Той, що біжить по лезу 2049», «Логан» та «Чужий: Заповіт».

BioShock — our live-action feature film adaptation of the renowned video game franchise — will be directed by Francis Lawrence (I Am Legend, The Hunger Games: Catching Fire, Slumberland) from a script written by Michael Green (Logan, Blade Runner 2049, American Gods). pic.twitter.com/mDh4ut6ayJ

— Netflix (@netflix) August 25, 2022