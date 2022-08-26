Фільм за BioShock для Netflix поставить режисер «Голодних ігор» Френсіс Лоуренс

Наприкінці лютого ми дізналися, що Netflix та Take-Two працюють над кіноадаптацією знаменитої серії відеоігор BioShock, і ось зараз для фільму знайшли режисера та сценариста. Підтверждення з’явилося в офіційному акаунті Netflix в Twitter невдовзі після повідомлення профільного видання Deadline.

За майбутньою екранізацією BioShock закріплений режисер Френсіс Лоуренс («Голодні ігри», «Костянтин: Володар темряви», «Я — легенда»), а сценарій для неї напише Майкл Грін — він раніше працював над серіалами «Таємниці Смолвілля» та «Американські боги», а також фільмами «Той, що біжить по лезу 2049», «Логан» та «Чужий: Заповіт».

BioShock — our live-action feature film adaptation of the renowned video game franchise — will be directed by Francis Lawrence (I Am Legend, The Hunger Games: Catching Fire, Slumberland) from a script written by Michael Green (Logan, Blade Runner 2049, American Gods). pic.twitter.com/mDh4ut6ayJ — Netflix (@netflix) August 25, 2022

Відомо, що Френсіс Лоуренс зараз працює над приквелом «Голодних ігор» — «Баладі про співочих пташок і змій» з Рейчел Зеглер, який має вийти у прокат 17 листопада 2023 року. Імовірно, Лоуренс приступить до роботи над екранізацією BioShock одразу після завершення виробництва приквелу «Голодних ігор».

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Акторський склад кіноадаптації BioShock поки що невідомий, як і подробиці сюжету, дата початку знімання та дата виходу. Чи з’являться у фільмі персонажі та місця з підводного міста Захоплення (місце дії BioShock, BioShock 2 та BioShock Infinite: Burial at Sea), а також повітряного міста Колумбія з BioShock Infinite, поки залишається лише здогадуватися. Проте раніше Netflix анонсував адаптацію, прикріпивши зображення з Великим Татусем та Маленькою Сестричкою, так що можна не сумніватися, що ці культові персонажі BioShock стануть частиною історії.

Можна згадати, що це вже не перша спроба екранізувати BioShock — свого часу правами на адаптацію володіла Universal, і до проєкту був прикріплений режисер Гор Вербінські (трилогія «Пірати Карибського моря»), але врешті його скасували.

Наразі 2K, якій належить Take-Two, також працює над «наступною частиною» BioShock — роботу над четвертою BioShock підтвердили ще наприкінці 2019 року та одразу попередили, що гра буде в розробці «протягом кількох років». За попередньою інформацією, вона розповість про вигадане антарктичне місто в шістдесяті роки XX століття. Судячи з усього, 2K і Take-Two хочуть зробити BioShock ще більшою франшизою.