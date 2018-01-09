Google объединяет Android Pay и Google Wallet в один сервис – Google Pay

Компания Google объявила о своих планах объединить разные платежные инструменты Android Pay и Google Wallet в единый платежный сервис. Что интересно, называться этот сервис будет просто Google Pay. Видимо, в Google решили, что так сервис сможет эффективнее конкурировать с Samsung Pay и Apple Pay, являющимися прямыми конкурентами продукта поискового гиганта.

Само объединение должно открыть пользователям больше возможностей по использованию платежных инструментов компании. Как сообщается, новый сервис позволит получать доступ к банковским данным, привязанным к учетной записи Google, и платить за те или иные покупки в любом сервисе и продукте компании. В браузере Chrome с его помощью можно будет совершать разнообразные покупки на сайтах, в YouTube оплачивать подписку, а в приложениях Android и торговых точках рассчитываться за товары посредством бесконтактной оплаты.

По словам Google, приложения вроде Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse и Instacart уже поддерживают Google Pay, остальные сайты и приложения должны подтянуться в ближайшие недели.

Отметим, что кроме Android Pay и Google Wallet у поискового гиганта есть еще один платежный инструмент – сервис Pay with Google для интернет-магазинов и приложений для оплаты покупок в сети. Какая судьба уготовлена этому продукту, пока неясно.

Источник: The Verge