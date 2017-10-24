Google официально запустила платежный сервис Pay with Google для интернет-магазинов и приложений

На этой неделе компания Google официально запустила новый платежный инструмент под названием Pay with Google, который должен стать более простым способом оплаты различных покупок в интернете. Возможность оплаты посредством Pay with Google может быть реализована как на сайтах, так и в мобильных приложениях.

Сервис Pay with Google работает с банковскими картами, привязанными к учетной записи Google. Его главное преимущество в удобстве. В частности, в данном случае от пользователя требуется всего нажать соответствующую кнопку Pay with Google на сайте/приложении партнера без необходимости вода данных банковской карты и адреса доставки. Все данные втягиваются автоматически. В конечном итоге пользователю лишь надо подтвердить покупку, введя защитный код на Android-смартфоне.

На момент запуска у Pay with Google насчитывается 15 партнеров (изображение ниже), среди которых Doordash, Instacart и Postmates. Вскоре список пополнят Airbnb, Papa John’s и другие компании. Также отметим, что пока воспользоваться преимуществами Pay with Google можно только в США, но в этом нет ничего нового – Google всегда начинает развертывание новых сервисов и функций с домашнего рынка.

Остается добавить, что заинтересованные разработчики могут добавить поддержку сервиса в свои разработки посредством Google Payment API, соответствующую документацию можно найти на сайте Google. По словам Google, сделать это очень легко, достаточно добавить в приложение или сайт «несколько строчек кода». К слову, в Pay with Googl нет комиссии за транзакции.

Источник: Google