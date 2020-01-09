Google обновил портал «Путешествия», теперь он советует лучшее время для посещения, подходящие отели и показывает детальную стоимость поездки





Весной прошлого года Google запустил портал «Путешествия», на котором собраны популярные маршруты, отели и авиабилеты для туристов. В новом году компания обновила данный сервис, добавив вкладки «Где остановиться» и «Когда посетить», а также другие новые возможности.

Таким образом, если у вас нет жестких ограничений на время посещения, то вы сможете подобрать оптимальное время для поездки с помощью дополнительных данных, которые выводятся над конкретными датами над результатами поиска отеля на сайте google.com/travel. На вкладке «Когда посещать» можно оценить, как именно погода, количество туристов и цены меняются в течение года.

На вкладке «Сколько стоит», можно узнать, низкие, типичные или высокие цены отели предлагают для дат, которые вы рассматриваете. Если из-за конференции или спортивного мероприятия стоимость окажется выше, чем обычно для данного периода, то можно будет сэкономить, выбрав другие даты.

Выбрав вкладку «Где остановиться» можно получить советы, в каком районе жить, чем известен тот или иной район, как удобно он расположен и среднюю стоимость отелей там. Для начала необходимо выбрать область в городе, которая интересует, а затем нажать «Применить», чтобы обновить результаты и выбрать отели только в выбранных районах.

В результатах поиска отеля система сообщит пользователю, искал ли он информацию о нем (или даже останавливался ли он в этом отеле раньше), а также покажет отели, близкие к заинтересовавшим пользователя местах. Персонализированные результаты увидит только сам пользователь, при этом он сможет настроить свой аккаунт так, чтобы отключить эти подсказки в любое время.

Если пользователь выбирает отель и хочет подтвердить стоимость проживания перед бронированием, то теперь он сможет увидеть как цену за ночь, так и общую цену за все время пребывания, включая налоги и сборы на вкладках «Обзор» или «Цены».

После того, как пользователь вошел в свой аккаунт Google, он будет видеть будущие (если подтверждение бронирования было получено в Gmail) и потенциальные поездки, которые только планируются. Чтобы быстро вернуться к планированию, можно добавить ярлык быстрого доступа на экран смартфона, воспользовавшись опцией «Добавить ярлык».

P.S. Судя по поисковым запросам, самыми трендовыми странами для отдыха в 2020 году будут Вьетнам, Бразилия, Корея и другие страны из списка:

Источник: Google Украина