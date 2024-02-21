Городской электромобиль Dacia Spring 2024 получил дизайн в стиле Duster, запас хода до 220 км и цену около €20 тыс.

Dacia представила обновленную версию доступного городского электромобиля Spring. Модель Dacia Spring 2024 года основана на новом языке дизайна автопроизводителя, заимствуя элементы стиля от популярного Duster. Авто имеет компактные размеры, большой клиренс и дизайн кроссовера. Компания также обновила интерьер и комплектацию.

Новый Dacia Spring 2024 года выглядит более современно, чем раньше, главным образом благодаря решетке радиатора в стиле Duster и светодиодным фарам, а также защитным элементам и отверстиям бампера. Задняя часть также получила чёрную окантовку, современные светодиоды и большое количество защитной пластиковой обшивки на бампере. Еще из нового — пересмотренная палитра цветов с добавлением оттенков Brick Red и Safari Beige, а также новые варианты для колес диаметром до 16 дюймов.

Длина электромобиля составляет 3701 мм, а колесная база — 2423 мм. Авто имеет высоту 1519 мм и ширину 1767 мм. Автовладельцам предлагаются комплектации с двигателями мощностью 45 или 65 л. с. и аккумулятором емкостью 26,8 кВт∙ч, который обеспечивает пробег до 220 км. Максимальная скорость составляет 125 км/ч.

Интерьер также обновился. Теперь Dacia Spring 2024 года имеет современную цифровую панель с 7 дюймовым дисплеем и отдельный 10-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Хотя комплектации начального уровня будут ограничены только держателем для смартфона.

Вентиляционные отверстия, центральная консоль, селектор коробки передач и поддон на панели приборов были обновлены — теперь они выглядят больше в соответствии с остальным семейством Dacia. Компания также добавила систему крепления аксессуаров YouClip, позволяющую владельцам персонализировать интерьер. В дополнение к увеличенному объему багажника (308 литров) обновленная модель предлагает дополнительный багажник под капотом объемом 35 литров.

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Новый городской электромобиль Dacia Spring 2024 поступит в продажу по цене около €20 тыс.

Источник: carscoops

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