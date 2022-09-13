Гороховский анонсировал удаление из monobank русского языка в ближайшем обновлении приложения

Соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил об отказе от российской версии интерфейса — поддержка русского языка исчезнет с выходом следующего обновления приложения (точная дата не сообщается). Соответствующее заявление бизнесмен распространил на своих страницах в соцсетях.

В дальнейшем украинское платежное приложение monobank будет предлагаться исключительно с украинским интерфейсом. Олег Гороховский объяснил это решение желанием дистанцироваться от всего, что хоть немного ассоциируется со страной-агрессором рф, которая продолжает убивать украинцев. Он особо отметил, что с начала полномасштабной войны (с 24 февраля) количество клиентов русскоязычной версии monobank уменьшилось на 30% — с 1,19 млн до 838 291. Остальные Гороховский призывает отнестись с пониманием и последовать примеру команды и других — чаще общаться на государственном языке.

Ниже приводим полный текст заявления Олега Гороховского.