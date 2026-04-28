banner
Новости Софт 28.04.2026 comment views icon

monobank тихо тестирует сервис подписи документов: что известно о monodoc

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

monobank тихо тестує сервіс підпису документів: що відомо про monodoc

Без какого-либо публичного анонса monobank запустил тест нового сервиса для работы с электронными документами. Речь идет о продукте под названием monodoc. Его уже можно открыть в браузере и проверить, как он работает.


Фактически monodoc — это вебплатформа, где пользователь может загрузить документ, подписать его цифровой подписью и передать другому человеку. Сейчас сервис поддерживает несколько способов подписи. Пользователь может воспользоваться как электронной подписью от самого банка (monoКЕП), так и сторонними решениями, такими как Дія.Підпис или файловые ключи.

Функциональность пока базовая, но достаточная для ежедневного использования. Можно создать публичную ссылку на документ, пригласить других людей к подписанию по имени или электронной почте, изменить название файла или подготовить его к печати. Похоже, что monodoc ориентирован на различные сценарии использования — от личных документов до рабочих процессов. Информации о тарифах, платных функциях или бизнес-модели пока нет.


В настоящее время сервис размещен на поддомене doc.mono.bank. При этом главный сайт mono.bank не содержит никакой информации. В то же время данные сервиса частично подтверждают его связь с банком. По информации Who.Is?, домен mono.bank принадлежит JSC Universal Bank. Среди контактов домена указан Валерий Задорожный — директор ИТ-департамента и член правления АО «Универсал Банк».

Ранее пользователи Threads заметили, что monobank регистрирует новые торговые марки. Среди них было и название monodoc. Обычно компании делают это до запуска продукта или сразу после него, чтобы закрепить права на название и логотип.

В самом monobank пока не комментируют новый сервис. В ответе на запрос журналистов отметили, что «пока не коммуницируют о проекте», поскольку решение выходить в публичную плоскость еще не приняли.

Спецпроекты
Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove
"Kатка24" – картка для геймерів від "ПриватБанку", Visa та NAVI. З нею можна отримати кешбеки, знижки та не тільки

В monobank запустили инвестиции для «банок» с евро и долларами: до 3,7% годовых в зависимости от валюты

Источник: AIN

Популярные новости

arrow left
arrow right
В "Дія" появится голосовой ИИ: как это будет работать
Google Maps получил 3D-навигацию для водителей и чатбот Gemini
7,50 грн за кВт-ч до 2028 года: эксперт раскрыл планы Кабмина по повышению тарифов
"еЧек" и "Пульс" в Украине: Минэкономики хочет решать до 10 проблем бизнеса ежемесячно
"Игра престолов" и "Миссия невыполнима" под одной крышей: Paramount+ и HBO Max хотят объединить в единый сервис с 200 млн подписчиков
Почему дорожает мобильная связь в Украине: объяснение Vodafone
"Дія" покажет все ваше имущество и предложит уплатить налоги: как работает новый сервис
"Резерв+" не работает: что делать, когда приложение не открывается
Gemini теперь знает вас лучше: Google запускает персонализацию бесплатно
Google прокачала Gemini в Украине: "Персонализированный интеллект" анализирует ваши данные
Треды за деньги: X запускает Exclusive Threads для заработка авторов
Бензин подорожал на 5 грн/л за несколько дней: эксперты прогнозируют, дойдет ли до 100 за литр
Продажи электромобилей в мире упали на 11%, в Украине — обвалились на 76%
ОБНОВЛЕНО: НДС для ФОП отменяется: правительство договорилось с МВФ
Netflix поднял цены на все подписки: даже с рекламой
Налог на OLX и посылки и доступ налоговой к счетам: правительство и ВРУ хотят принять законы на этой неделе
До $10 млрд в год: как экспорт вооружения может изменить оборонную экономику Украины
"Ощадбанк" отключил серверы из-за подозрения на DDoS-атаку: не работает приложение и сервисы
1,7 грн млрд в бюджет: в Украине запустили новую систему контроля азартных игр
Vodafone и lifecell запустили дешевые тарифы за 190 и 200 грн в месяц: но есть нюанс
Google Play позволит играть в платные игры бесплатно
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить