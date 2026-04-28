monobank тихо тестирует сервис подписи документов: что известно о monodoc

Без какого-либо публичного анонса monobank запустил тест нового сервиса для работы с электронными документами. Речь идет о продукте под названием monodoc. Его уже можно открыть в браузере и проверить, как он работает.





Фактически monodoc — это вебплатформа, где пользователь может загрузить документ, подписать его цифровой подписью и передать другому человеку. Сейчас сервис поддерживает несколько способов подписи. Пользователь может воспользоваться как электронной подписью от самого банка (monoКЕП), так и сторонними решениями, такими как Дія.Підпис или файловые ключи.

Функциональность пока базовая, но достаточная для ежедневного использования. Можно создать публичную ссылку на документ, пригласить других людей к подписанию по имени или электронной почте, изменить название файла или подготовить его к печати. Похоже, что monodoc ориентирован на различные сценарии использования — от личных документов до рабочих процессов. Информации о тарифах, платных функциях или бизнес-модели пока нет.





В настоящее время сервис размещен на поддомене doc.mono.bank. При этом главный сайт mono.bank не содержит никакой информации. В то же время данные сервиса частично подтверждают его связь с банком. По информации Who.Is?, домен mono.bank принадлежит JSC Universal Bank. Среди контактов домена указан Валерий Задорожный — директор ИТ-департамента и член правления АО «Универсал Банк».

Ранее пользователи Threads заметили, что monobank регистрирует новые торговые марки. Среди них было и название monodoc. Обычно компании делают это до запуска продукта или сразу после него, чтобы закрепить права на название и логотип.

В самом monobank пока не комментируют новый сервис. В ответе на запрос журналистов отметили, что «пока не коммуницируют о проекте», поскольку решение выходить в публичную плоскость еще не приняли.

Источник: AIN