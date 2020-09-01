ГП «Антонов» собрал первый серийный самолет Ан-178 без российских комплектующих (всё благодаря импортозамещению)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Государственное предприятие «Антонов» сообщило, что впервые не использовало комплектующие из РФ во время сборки серийного самолета собственного производства — речь идет о самолете Ан-178. Об этом в интервью ресурсу «Укринформ» сообщил генеральный директор компании Александр Лось.

«Это первый самолет, который собран без единой детали из России. С началом российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставок важных компонентов», — сказал Лось.

По его словам, проектную работу по замещению российских комплектующих Антонов провел за собственные средства. Новый самолет Ан-178 на две трети состоит из оборудования американских корпораций. На треть – из украинских деталей.

«Широкая международная кооперация предусматривалась еще на стадии разработки проекта Ан-178 в 2010-2011 годах. Мы просто продолжили эту планомерную работу в 2015-2016 годах», — объяснил гендиректор авиастроительного предприятия.

Отметим, что на данный момент, Антонов запустил в производство пять серийных самолетов Ан-178. Данная модель самолета должна заменить на рынке транспортные самолеты предыдущего поколения Ан-12.

«Уникальная особенность Ан-178 – возможность перевозки почти всех существующих в мире типов пакетированных грузов (в контейнерах и на поддонах), что делает его эффективным транспортным средством для коммерческой эксплуатации, использования в вооруженных силах, и задействования в условиях чрезвычайных ситуаций», — описывает новый серийный самолет ГП Антонов.

Напомним, что в 2019 году ГП «Антонов» впервые за четыре года продало самолет — компания выиграла тендер на поставку Ан-178 для полиции Перу. В декабре 2019 года ГП «Антонов» заявляло, что планер самолета будет построен в 2020 году. Полностью контракт должен быть выполнен в 2021 году.

Источник: Укрінформ