«Антонов» подписал контракт на поставку самолета Ан-178 для национальной полиции Перу (это первая продажа с 2015 года)

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Государственное предприятие «Антонов», входящее в состав ГК «Укроборонпром», поставит украинский многоцелевой транспортный самолет Ан-178 для Национальной полиции Перу. От украинской стороны контракт подписало ГП «СпецТехноЭкспорт», сообщает пресс-служба госпредприятия.

Контрактом предусмотрено производство и поставка украинского самолета для нужд Национальной полиции Перу, а также пакет услуг по обучению, обслуживанию и расширенной гарантии. Благодаря этому Украина открыла рынок Латинской Америки для нового поколения грузовых самолетов «Антонов». В данный момент компания «Спецтехноэкспорт» ведет переговоры с потенциальными заказчиками украинских самолетов из других стран данного региона.

Тендерное предложение компании «Спецтехноэкспорт» стало лучшим, опередив предложения основных конкурентов, среди которых самолеты C27J от Leonardo (США-Италия) и CASA C-295 от Airbus (Испания). Для определения итоговой оценки, заказчик учитывал эксплуатационные характеристики самолета, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала и прочее, включая тот факт, что ранее полиция в Перу использовала самолеты Ан-32Б.

Отметим, что многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП «Антонов», он является дальнейшим развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148 / Ан-158, прошедших международную сертификацию. При этом последний самолет Ан-158 был передан заказчику еще в 2015 году, после этого процесс сборки был остановлен из-за отсутствия российских комплектующих. Таким образом продажа самолета Ан-178 стала первой за последние четыре года.

Максимальная высота полета Ан-178 — 12,2 км, дальность полета — 5500 км, максимальная скорость — 825 км/ч. Самолет имеет уникальную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов. Самолет способен садиться и взлетать практически с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Конфигурация самолета, заказанного МВД Перу, позволит осуществлять:

перевозку личного состава (100 человек);

воздушное десантирование личного состава (84 человека);

перевозку пассажиров (80 человек);

доставку грузов (до 18 тонн);

воздушное десантирование грузов;

эвакуацию раненых с возможностью оказания медицинской помощи (40 человек).

Напомним, что свой первый полет Ан-178 выполнил в мае 2015 года. С тех пор были проведены мероприятия по импортозамещению комплектации самолета. В рамках мировых презентаций Ан-178 посетил аэродромы Великобритании, Франции, Германии, Турции, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов. Тринадцать самолетов Ан-178 недавно приобрело МВД Украины — девять для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и четыре для Нацгвардии.

Источник: СпецТехноЭкспорт