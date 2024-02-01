Группа NOVA («Новая почта») инвестировала в Украину 5,3 млрд грн и уплатила 10,7 млрд грн налогов

Группа компаний NOVA («Новая почта») поделилась некоторыми своими результатами работы по итогам 2023 года. Отмечается, что в течение прошлого года в бюджеты всех уровней группа суммарно уплатила налоги и сборы на 10,7 млрд грн. Это на 50% больше, чем в 2022 году. В частности, «Новая почта» уплатила 8,7 млрд грн, NovaPay – 1,2 млрд грн.

Отдельно отмечается, что 2023 стал рекордным с точки зрения инвестиций, вложенных в развитие группы NOVA («Новая почта») в Украине. Суммарно было инвестировано 5,3 млрд грн. Это более чем вдвое превышает инвестиционный бюджет в предыдущем году (2,1 млрд грн). На 2024 год планируется увеличить сумму инвестиций до 7 млрд грн.

В прошлом году наибольший объем капитальных инвестиций — 2,4 млрд грн — был направлен на строительство новых сортировочных терминалов и автоматизацию уже работающих. Это позволяет компании обеспечивать бесперебойный процесс доставки в условиях постоянного роста объемов грузов и не терять скорость: уже сегодня компания доставляет 1040 посылок каждую минуту, а в пиковые дни нагрузки – 1400. И, несмотря на разницу объемов, доставка происходит с той же скоростью.

Еще одна большая статья расходов – развитие сети отделений и почтоматов, в которую инвестировали 1,1 млрд грн. В результате сеть «Новой почты» в Украине насчитывает более 27000 точек сервиса.

Также средства инвестиционного бюджета были направлены на автоматизацию рабочих мест и ремонт отделений – 1,2 млрд грн.

На обновление парка транспорта и БДФ-контейнеров было направлено 233 млн грн, на IT и R&D — 338 млн грн, на развитие направления фулфилмента — 17 млн грн.