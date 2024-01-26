Нова Пошта у 2023-му зросла до 27 050 відділень та поштоматів в Україні (+5 тис.). План на 2024-й — ще 9000

«Нова Пошта» продовжує зростати шаленими темпами — протягом 2023 року лідер ринку логістики відкрив в Україні ще майже 5000 відділень та поштоматів, унаслідок чого мережа зросла до 27 050 точок, що є неабияким досягненням у воєнний час.

Актуальна мережа «Нової Пошти» в Україні

У 2023 році розвиток мережі відділень та поштоматів став одним з пріоритетних напрямків для інвестицій — вони склали 1,1 млрд грн. Протягом року «Нова Пошта» відкрила 2242 нових відділення та встановила ще 1853 нові поштомати. Окремим пріоритетом став розвиток напряму PUDO — пункт приймання-видачі посилок до 10 кг. Цей формат «Нова пошта» почала тестувати ще 2022 року і відтоді досягла непоганих результатів: компанія активно шукає партнерів серед магазинів, кав’ярень, аптек, АЗС, щоб розміщувати такі точки у їхніх приміщеннях. Такі відділення вже працюють у мережі БРСМ, Moyo, Delvi.

На початок 2024 року мережа «Нової Пошти» налічує 11460 відділень та 15590 поштоматів — загалом вже згадані 27 050 точок.

Зараз 60% усіх поштоматів «Нової Пошти» працюють всередині приміщень та житлових комплексів, а частка вуличних становить 40%. Минулого року компанія збільшила покриття мережі на 20% — наразі відділення та поштомати працюють у більш ніж 10 000 населених пунктів по всій Україні. Найбільше зростання мережі відбулося у Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Волинській, Рівненській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Залишається пригадати, що у 2023 році «Нова пошта» доставила рекордну кількість відправлень — понад 400 млн штук (на 10% перевершивши попередній рекорд довоєнного 2021 року). 18 грудня 2023 року компанія доставила понад 2,01 млн відправлень, оновивши попередній абсолютний рекорд у 1,96 млн відправлень за добу, встановлений 30 грудня 2022 року. Щодо фінансових показників, попри всі виклики за дев’ять місяців 2023 року наростила виторг на 63% — до 25,7 млрд грн.

Що у планах на 2024 рік

У планах «Нової Пошти» на цей рік — збільшити інвестиції в розвиток мережі до 1,9 млрд та відкрити ще 9000 точок сервісу до кінця 2024 року. Також перша скрипка одного з найуспішніших українських холдингів готує оновлений мобільний застосунок НП (попередньо запуск планується цієї зими – на початку весни), максимальну автоматизацію процесів на відділеннях та перезавантаження курʼєрської доставки з метою збільшення частки з нинішніх 8%. Серед інших пріоритетів — подальше розширення бізнесу за кордоном, розвиток фінтек NovaPay, а також власних авіа та ІТ-компаній.