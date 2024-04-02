Группу из трех программистов задержали возле границы с Румынией. Но наказали их по-разному

Группу из пяти человек задержали при попытке незаконного пересечения государственной границы из Украины в Румынию вне пунктов пропуска.

Из этой пятерки трое работали программистами.

Группа из 5 мужчин 19 марта в половине четвертого ночи были задержаны на расстоянии 3000 метров до государственной границы на направлении 207-го пограничного знака.

На них составили протоколы и направили дело в суд. Но ни один из них на судебное заседание не явился.

Их дела рассматривал не один судья и наказание за административное нарушение они получили разное.

Дело программистовИТ-компании «Нотка» Нотка» и SoftServe рассматривала судья О.В. Лукьянова. Они получили наказание в виде 10 200 грн штрафа.

Несмотря на идентичные обвинения еще одного программиста (компания или должность не указана) признали виновным и назначили штраф в размере 8500 грн. Судьей по этому делу был Савицкий С.А.

Два других лица получили штрафы в 10 200 и 8 500 грн.

Все нарушители должны оплатить судебный сбор.

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Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вынесения в Закарпатский апелляционный суд через Хустский районный суд Закарпатской области.

Отметим, что не каждый раз при пересечении границы дело доходит до штрафа. Так, недавно черновицкие пограничники задержали на расстоянии 30 км от линии государственной границы Украины ФЛП-программиста.

Дело даже дошло до суда, и, якобы, были письменные объяснения, где он объяснил, что 08.03.2024 года ехал в Черновицкую область с целью пересечения границы с Румынией с помощью неизвестного лица, которое пообещало помощь за $5500.

Но был нюанс — объяснения были без подписикоторый бы засвидетельствовал достоверность правонарушения.